Порноактриса Адель призналась, как 'Холостяк' отреагировал на ее профессию

В пятницу, 12 марта, на телеканале СТБ состоялся второй выпуск украинского реалити "Холостяк 11", в котором покинули проект 9 девушек. Так, во время группового свидания участница Настя (Адель Асанти) призналась Михаилу Заливако, что она порноактриса.

Девушка рассказала, что несмотря на 4-летний стаж в порноиндустрии, она приняла решение и официально заявила, что завершает свою карьеру. На признание Насти, Заливако отреагировал довольно спокойно. Такая реакция очень удивила участницу.

"Я официально заявила, что я не занимаюсь порно. Я пришла на проект не как Адель Асанти, а как Настя. Об этом нужно было сказать, потому что это правда, ты бы об этом узнал рано или поздно. Я перестала сниматься, побыла наедине сама с собой и поняла, что я поменялась. Я очень рада, что я это осознаю. Пиар мне не надо, деньги у меня есть, я хочу построить отношения. Боюсь остаться одна, хочу семьи, хочу детей", – рассказывала в реалити участница.

Сам же Заливако заявил, что не имеет к этой профессии предвзятого отношения. Также он признался, что все люди имею второй шанс.

"Это у нас презирается. Люди думают, что это прям какая-то проказа, и все от этого шарахаются. Но у меня нет никакого предвзятого отношения вообще. Если это прошлое, которое завершилось, почему человек не может иметь второй шанс на хорошую жизнь?" – отметил Михаил.

Девушка также призналась, что большинство людей ее не понимают, поскольку она совмещает в себе два человека: образ и себя настоящую.

"Адель – это человек, который не боится говорить про секс, тот, который не боится камеры, без комплексов, без страха, открытая. А Настя – это тот человек, который спокойный, домашний", – сказала девушка.

Во время свидания с Михаилом Настя заявила, что ведет здоровый образ жизни – не курит, не пьет, не гуляет, ходит в спортзал. Более того, она также рассказала, что практически ни с кем не общается, поскольку боится подпустить к себе, как на психологическом уровне, так и на физическом.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал о том, как прошел второй выпуск шоу "Холостяк 11".

Как сообщал OBOZREVATEL:

предполагаемая бывшая девушка главного героя реалити "Холостяк 11" – бизнесмена из Харькова Михаила Заливако – обнародовала подробности их отношений и назвала мужчину "закомплексованным нарциссом".