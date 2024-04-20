Пономарев, который часто бывает на фронте, озвучил главное условие для победы Украины: тогда мы 100% заберем оккупированные земли

Известный эстрадный певец Александр Пономарев, который регулярно ездит поднимать дух воинов на передовую, предположил, что нужно Украине, чтобы отвоевать свои захваченные Россией территории. Артист заявил, что украинцы должны быть эффективными на своих местах.

Исполнитель считает, что нам нужна "швейцарская или израильская система", где каждый гражданин точно знает, где будет наиболее полезным. Такое мнение он высказал в интервью Алесе Бацман.

Александр Пономарев, часто общающийся с военными, подтвердил, что большинство разговоров так или иначе затрагивают тему их усталости. Однако он понимает, что опытные воины на передовой – вопрос выживания страны.

"Если сейчас демобилизуются те люди, которые уже были два года на фронте, то я не знаю, кто останется и кто их заменит. Кто имеет такой опыт – это вопрос. Это важно, потому что должен быть КПД – коэффициент полезного действия. Каждый человек должен делать то, что он может делать максимально эффективно", – сказал артист.

По его мнению, именно рациональное использование талантов и умений украинцев может стать ключом к победе.

"Если так у нас будет по всей стране, то я на 100% уверен в победе в этой войне. То есть, что мы заберем те земли, которые у нас забрали. Этот КПД должен быть высоким. Я думаю, что будущее украинской армии – это примерно швейцарская или израильская система, когда у каждого человека есть снаряжение, боевое оружие, они знают, кто куда должны прийти и чем заниматься", – объяснил Пономарев.

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