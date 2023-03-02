Пономарев и DZIDZIO приглашают на благотворительный ужин, чтобы помочь защитникам Бахмута и переселенцам

Известные украинские музыканты Александр Пономарев и Михаил Хома (DZIDZIO) устраивают благотворительный ужин, на котором будут исполнять свои хиты, а также совместные композиции. Главная цель мероприятия – собрать средства на дроны и пикапы для защитников в Бахмутском направлении, который остается одной из самых горячих точек фронта, а также на помощь внутренним переселенцам.

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На нужды ВСУ и ВПО направят не только часть денег от продажи билетов, но и вырученные средства с благотворительного аукциона, который состоится в рамках вечера. Так, гости смогут приобрести уникальные лоты от украинских селебрити и деятелей искусства. Об этом сообщает пресс-служба артистов.

Ведущим вечера будет известный украинский шоумен Юрий Горбунов, а партнерами стали благотворительный фонд "За Луганщину" и общественная организация "ВПО Украины".

Стоит отметить, что это уже не первое совместное мероприятие артистов. На прошлом благотворительном ужине им удалось собрать больше 50 тысяч долларов (около 1,9 млн гривен). На эти деньги, как позже отчитался Горбунов, был куплен мощный дрон, который передали 57-й бригаде в Бахмут.

DZIDZIO подчеркнул: "А самое важное, что он (дрон – ред.) собран в Украине, мы собрали и потратили в Украине. И его показатели гораздо лучше – по батарее, по оптике, по дальности полета – лучше, чем у зарубежного производителя".

Мероприятие состоится 11 марта в 17:00 в современном КВЦ "Парковый", что в Киеве. В случае воздушной тревоги, гостям предоставят надежное укрытие, сертифицированное ГСЧС, а специальная команда поможет быстро провести эвакуацию несколькими путями. Приобрести билеты, в стоимость которых включен ужин и welcome drink, можно по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Александр Пономарев, DZIDZIO, Юрий Горбунов, а также лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя выпустили зажигательный трек о победе нашей страны в войне с Россией. Песня под названием "На землі, в повітрі і на морі" повествует о начале полномасштабного вторжения оккупантов на украинскую землю утром 24 февраля. Однако, как говорится в композиции, "никто не отберет Родину".

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