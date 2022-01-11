Помощницы королевы. Кто такие фрейлины, что они делают и какие секреты хранят

Фрейлины – это свита королевы, принцессы, царицы или императрицы, которым выпала честь стать постоянной помощницей и верной спутницей своей правительницы. Ими становились девушки из дворянских семей в возрасте от 16 до 20 лет, хотя иногда это были и девочки-подростки. Заполучить такую должность – была мечта каждой дамы знатного происхождения, поскольку она считалась вершиной карьерной лестницы.

Фрейлины становились близкими подругами королевы, однако это довольно тяжелый труд, требующий абсолютной преданности и отдачи. OBOZREVATEL решил разобраться, чем занимались и занимаются до сих пор спутницы монархинь, как ими становятся и какие секреты им приходится хранить.

Довольно часто фрейлинами становятся девушки, которые были близки к правительнице с детства. Они происходят из титулованных семей, чьи родословные восходят к королевской семье.

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Такие ассистентки сопровождают свою "начальницу-подругу" во всех поездках и во время визитов, помогают разбирать и отправлять почту, организовывают корреспонденцию, а порой просто прогуливаются по территории дворца. Однако и это не совсем легкое занятие: нужно знать все правила этикета, говорить, когда это уместно и позволительно, правильно держать руки и голову.

Кроме всего прочего, свита должна оставаться на чеку даже во время сна Ее Величества, поэтому среди девушек назначают ночные дежурства. Четких обязанностей у фрейлин нет, однако они должны беспрекословно выполнять все поручения. Иногда девушкам давали задание привлечь чье-либо внимание или наоборот – отвлечь.

Несколько столетий назад были случаи, когда для достижения политических целей девушек "подкладывали" под иностранных дипломатов. Безусловно, фрейлина могла отказаться от таких задач, однако желание угодить монаршей семье было куда сильнее.

Также у каждой фрейлины есть свой титул. К примеру, придворную даму, обслуживающую монархиню, обычно называют Первой леди опочивальни. Есть и правительница гардеробной, отвечающая за одежду и украшения королевы. Ими практически всегда становятся герцогини и старшие женщины в королевском доме.

Отметим, что у действующей королевы Великобритании Елизаветы II до 2021-го было 9 фрейлин. В прошедшем году она потеряла двух своих верных ассистенток. В декабре умерла ее правительница гардеробной Энн Форчун Фицрой, а спустя короткий промежуток времени ушла из жизни и Первая леди опочивальни Дайана Максвелл. Они прослужили Ее Величеству около 40 лет.

Ранее OBOZREVATEL писал, что герцогиня Корнуолльская Камилла, вторая жена 73-летнего принца Чарльза, получила награду Благороднейшего ордена подвязки Елизаветы II. В СМИ заявили, что это является публичным признанием растущего влияния Камиллы и ее возможного статуса королевы, если Чарльз взойдет на трон.