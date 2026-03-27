'Помните его смешным'. На войне во время эвакуации раненых погиб известный комик Артур Петров

18 марта оборвалась жизнь украинского стендап-комика и военнослужащего Артура Петрова. Он погиб в поселке Купянск-Узловой Харьковской области во время эвакуации раненых защитников.

Видео дня

Трагическую новость сообщила жена юмориста Екатерина в социальной сети Facebook. По ее словам, Артур Петров присоединился к войску в апреле 2025 года, а последние месяцы проходил службу в составе 43-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

Информацию о дате и времени прощания жена комика сообщит после того, как его тело вернут домой. Сейчас она обратилась к поклонникам творчества Петрова и всем его знакомым с одной просьбой: "Помните его смешным, пожалуйста".

Узнав ужасное известие, пользователи сети мгновенно начали чтить память юмориста и выражать соболезнования его семье. На гибель Артура Петрова с болью отреагировало и немало его коллег по сцене.

"Мои искренние соболезнования! Имел честь разделять одну сцену!"

"Боже, Катя. Я запомнила Артура смешным и недавно показывала его записи друзьям. И они тоже будут помнить. Мне так жаль".

"Самые искренние соболезнования. Светлая память Артуру".

"Старый мой приятель, не встретились мы на сцене больше. Обещали же..."

"Это огромная потеря. Слов очень не хватает. Это друг, это стендап-комик, сценарист, хороший человек. Артур Петров на щите. Как же я в свое время устал слушать его шутку про мопса, и как бы сильно я хотел ее бы сейчас услышать еще раз. Но нет, потому что Россия е**ная мразь".

Артур Петров в течение многих лет выступал в "Подпольном стендапе" и был участником проектов "Рассмеши комика", "ГуднайтКлаб" и "Комик на миллион". Он также создавал сценарии, в частности, для шоу "Я стесняюсь своего тела".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что на фронте погиб артист оркестра Дмитрий Гладиренко.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!