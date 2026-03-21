Мечтал вернуться к музыке после войны: на фронте погиб артист оркестра Дмитрий Гладиренко

Погиб артист оркестра и саксофонист черниговского Городского дворца культуры Дмитрий Гладиренко, который во время кровавой войны изменил привычную сферу деятельности и стал на защиту Украины с оружием в руках. Его жизнь оборвалась 12 марта во время выполнения боевого задания.

Видео дня

Трагическую новость сообщили на официальной Facebook-странице дворца. Коллеги воина отметили, что он всегда хотел вернуться к музыке, поэтому даже во время восстановления после ранения выходил на сцену, но, к сожалению, его мечта так и не станет реальностью.

"Он был не только талантливым музыкантом, но и искренним, светлым человеком, преданным своему делу и Украине. Дмитрий мечтал после войны вернуться к музыке, взять в руки саксофон и снова выйти на сцену, чтобы сыграть для зрителей. Даже во время отпуска после ранения он не удержался – пришел в оркестровую и заиграл. В тот день его музыка снова наполнила зал жизнью, теплом и надеждой", – говорится в сообщении.

Ужасное известие подтвердила в своих социальных сетях и жена павшего защитника – Оксана Гладиренко. Женщина призналась, что гибель мужа до сих пор кажется ей страшным сном, от которого хочется как можно скорее проснуться. Она также сообщила, что прощание с Дмитрием Гладиренко состоится в понедельник, 23 марта, возле Екатерининской церкви в Чернигове.

Судя по последнему посту музыканта в Facebook, он проходил службу на Донецком направлении. Незадолго до гибели он получил звание капитана.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!