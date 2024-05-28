'Пользуются безработицей актеров'. Звезда 'Бешеной свадьбы' рассказала, насколько упали доходы артистов во время войны

Популярная украинская актриса Вера Кобзарь ("Бешеная свадьба", "Джованни", "Родственники", "Мы больше чем я") в интервью OBOZ.UA рассказала, какие гонорары сейчас платят артистам.

Артистка говорит, что впервые на съемочную площадку и театральную сцену вышла только год спустя после страшного февраля 2022 года.

"У меня в течение года не было никакой работы, – вспоминает Вера Кобзарь. – Но не думаю, что в моем случае это только из-за вторжения. Еще до февраля 2022 года тяжело заболела мама. Когда началась великая война, я спасая детей, вывезла их на запад Украины, два месяца мы проживали в семье в Ужгороде. А потом на Пасху поехали к родителям в Шепетовку и уже у них и остались. О работе не думала, потому что главной миссией был уход за мамой и обеспечение быта детям. Мы долго боролись… Но мама пошла в объятия Бога. А потом пришло время возвращаться в Киев, потому что началось обучение детей. Через год я вернулась и на театральную сцену. Как нам живется сейчас? Как всем – от тревоги до тревоги".

О своих нынешних гонорарах актриса говорит так: "Конечно, изменились. За первый съемочный проект, который был у меня уже после полномасштабного вторжения, мне предложили четвертую часть моего стандартного гонорара. Но нужно было закрыть некоторые семейные нужды, потому согласилась. Потом была одна треть, половина. Знаете, если это все происходит по объективным причинам, то продюсеров можно понять. Но нередко гонорары занижают искусственно, прикрываясь войной или коронавирусом, а на самом деле пользуются безработицей актеров".

Полное интервью с актрисой Верой Кобзарь на OBOZ.UA читайте здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки.