Полякова: с начала войны мне не позвонила ни одна звезда из России. Даже Киркоров, с которым мы обнимались

Украинская певица Оля Полякова заявила, что после нападения России на Украину никто из российских друзей-артистов, в частности Филипп Киркоров, с которым были доверительные отношения, не поинтересовался ее состоянием, а также не спросил, что на самом деле происходит. Артистка уверена, что звезды РФ просто не хотят слышать правду.

Об этом Оля Полякова рассказала в интервью журналисту Дмитрию Гордону, которое было опубликовано на его официальном YouTube-канале. Певица считает трусами коллег из РФ, молчащих о войне (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Как оказалось, нет. Ни один человек! Мне часто говорят: "А что же ты с Филиппом Киркоровым обнималась? А теперь что?". И он не позвонил. Никто не позвонил, никто не спросил: "Как ты? Как твои дети? Что у тебя? Как тебе помочь?" – сказала Полякова.

Видео дня

Знаменитость уверена, что ее коллеги из российского шоу-бизнеса не желают знать правду о происходящем в Украине, поскольку боятся. Она назвала их поведение "страусиным", потому что когда человек узнает, какова реальность, "с ней приходится что-то делать".

В продолжение своих слов Оля Полякова представила, что будет, если ей позвонит Киркоров. Она расскажет ему о поездке с детьми, когда муж вывозил их из Украины, или историю о погибшей подруге своей старшей дочери Марии, которую российские войска расстреляли, однако он выберет не слушать правду и "жить в своем закрытом мире".

"Я расскажу: "Знаешь, я ехала с детьми 39 часов. Мой муж положил на заднее сидение охотничье ружье. И вот мы едем, и я думаю: "Если, не дай Бог, нас кто-то останавливает, а они русские, мне же надо как-то быстро это ружье ему передать. А я успею? А если они увидят, что я вынимаю ружье, они же могут нас убить". Можешь себе представить: у меня двое детей в машине, а я еду и об этом думаю!

Или расскажу про Машину подружку, которую расстреляли прямо в начале войны возле Ирпеня. Убили Настю, ее маму, а семилетняя девочка осталась... Это же ты не услышал по телевизору, это про тебя... И человек как-то должен отреагировать. Как с этой правдой жить? С ней же нужно что-то делать. Поэтому они не хотят эту правду слышать", – сказала Полякова.

Артистка подытожила тем, что назвала звезд российского шоу-бизнеса, молчащих о преступлениях войск РФ, трусами.

"Они исчезли. У меня нет к ним никаких чувств. Я даже не знаю, о ком мы сейчас говорим. Они для меня просто не существуют. Это правда. Их больше нет в моей вселенной", – сказала Полякова.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Оля Полякова вместе с дочками – 17-летней Машей и 10-летней Алисой – была вынуждена выехать за границу. Подробнее о том, чем занимается певица, чтобы заработать на жизнь, читайте в нашем материале.