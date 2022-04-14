Полякова поделилась, чем может заняться за границей, чтобы заработать на жизнь

Известная украинская певица Оля Полякова вместе с дочками – 17-летней Машей и 10-летней Алисой – из-за полномасштабного военного вторжения РФ в Украину была вынуждена выехать заграницу. Оказавшись в чужом жилье с двумя детьми без мужа, домохозяйки и няни, к которым так привыкла звезда дома, ей пришлось справляться со всеми сложностями самостоятельно. Артистка уже задумалась над тем, как дальше зарабатывать на жизнь.

Среди вариантов эпатажной знаменитости – репетиторство. Своими мыслями на этот счет она поделилась с ведущей Лилией Ребрик в программе "Ранок з Україною".

Полякова призналась, что с началом войны впала в небольшую депрессию, поэтому супруг, который остался в Киеве, поддерживает ее в телефонных разговорах. Однако звезду это не сильно утешает, и со слезами на глазах она говорит о надежде поскорее вернуться домой.

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Певица рассказала, что присылала в ответ мужу видео, на котором дочки убираются в доме, чего раньше они, по словам вокалистки, делать не умели.

"Нет домработницы, нет няни и надо всему учиться. Если честно, я этому очень рада. Когда они моют посуду, пылесосят или что-то другое делают, я думаю: „О, хорошие девушки у меня растут! Все будет хорошо! Всему научатся и из любой ситуации выкрутятся!". Потому что жизнь непредсказуема! Я никогда не думала, что мне понадобятся эти навыки в быту", – поделилась Ольга.

О себе добавила: "Сейчас даже думаю, что делать дальше. Возможно, буду преподавать вокал или давать уроки игры на фортепиано".

Тем временем у 17-летней Маши на фоне ситуации в стране регулярно случаются панические атаки. Полякова отчасти винит в этом и себя, поскольку очень эмоционально переживает войну, а новости в сети называет "информационным адом".

"Я по сути никогда не была с детьми втроем, не была классической мамой, не привыкла прятать свои эмоции, ведь моя профессия с ними связана – чем больше я их открывала, тем сильнее это касалось людей... Мне важно сейчас показать дочерям, что я для них – стена, что вместе со мной они защищены. Ведь сегодня у всей Украины полное чувство незащищенности и только мы, родители, можем дать детям чувство защиты", – подытожила артистка.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Оля Полякова выпустила колыбельную для детей Украины, которые 24 февраля проснулись под звуки взрывов и познали страх войны. Артистка использовала мелодию легендарного украинского композитора Мирослава Скорика из кинофильма "Высокий перевал".