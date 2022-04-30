Полякова призналась, почему не может пустить переселенцев в свой дом

Украинская певица Оля Полякова, сейчас с семьей пребывающая во Франции, объяснила, почему не может впустить переселенцев в свой дом за Киевом. По ее словам, совсем неподалеку от дома находится стратегический объект, поэтому там не очень безопасно.

"У меня там не очень безопасно. Мы потому и не живем в доме. Я не буду говорить, где это находится, но рядом у нас есть стратегический объект", – сказала Полякова в интервью для передачи "СЛАВА+".

Звезда добавила, что именно поэтому она с семьей не могла остаться на даче. Хотя сам дом, к счастью, не пострадал от оккупантов.

"Это было опасно, поэтому людей туда селить не стоит. Мы не знаем, прилетит ли туда или не прилетит. Это очень близко", – отметила певица.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Полякова рассказала о выезде ее мамы из России. По словам звезды, она долгое время избегала вопросов о месте нахождения своей матери.