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"Я очень сильно избегала этого вопроса": Полякова рассказала о выезде ее мамы из России

Макс Карпенко
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'Я очень сильно избегала этого вопроса': Полякова рассказала о выезде ее мамы из России

Украинская певица Оля Полякова поделилась новостью о выезде ее мамы Светланы, долгое время проживавшей в России со своим бойфрендом, за пределы страны-агресора. По словам звезды, она долгое время избегала вопросов о месте нахождения своей матери.

"Слава Богу, моя мама уехала. Я очень сильно избегала этого вопроса, пока она была там. Потому что у она была там как заложник, мне было очень страшно. Моя мама уехала, слава Богу", – сказала Полякова в интервью для передачи "СЛАВА+".

Певица добавила, что ее маме удалось уехать около двух недель назад и сейчас она находится вместе с Олей во Франции. В то же время она не уточнила, или женщина выехала сама, или со своим бойфрендом.

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Оли Полякова со своей матерью Светланой.

Как сообщал OBOZREVATEL, Полякова на третьем благотворительном футбольном матче "Фенербахче" (Турция) – "Шахтер" исполнила Гимн Украины и несколько песен, чтобы подбодрить украинских зрителей. После громких аплодисментов и криков "Украина" звезда не смогла сдержать слез.