Осадчая пристыдила Билозир за 'публичный срач' из-за Поляковой и Матвиенко: что за дикость!

Известная украинская телеведущая Екатерина Осадчая пристыдила народную артистку Украины Оксану Билозир, которая пригрозила своим коллегам Оле Поляковой и Тоне Матвиенко судом из-за якобы нарушения авторских прав. По мнению журналистки, устраивать подобные разбирательства во время войны – дикость, а все претензии к певицам касательно возможного плагиата можно было написать лично.

Обращение к Билозир телезвезда обнародовала на личной Instagram-странице. "Отвечаю в публичном поле, так как вы начали это именно так", – подчеркнула Осадчая.

Ведущая отметила, что многие звезды, включая Полякову и Матвиенко, в столь тяжелое для страны время помогают согражданам, чем могут. В частности, подымают боевой дух музыкой. Угрожать коллегам судебными исками, привлекая к этому излишнее внимание прессы, как отметила Осадчая, – некрасиво во время войны. Вместо этого, она предложила Билозир присоединиться к артистам и выступить на благотворительных концертах в поддержку Украины.

"Ну что ж за дикость… Можно написать лично певицам свое недовольство, попросить в следующий раз спрашивать разрешение на исполнение. Но вот так публично устраивать срач? Оксана Билозир, при всем уважении, это не хорошо во время войны устраивать такого рода разборки. Все делают то, что могут и где могут. Поют, собирают, помогают, сейчас нужно поддерживать каждое начинание и инициативу, а не грозить судом. Мы бы все были рады увидеть Ваше исполнение песен на благотворительных концертах", – обратилась ведущая к звезде эстрады.

Интернет-пользователи поддержали заявление Осадчей, предположив, что Билозир захотела путем скандала напомнить публике о себе, однако выбрала для этого не самое удачное время.

Появился под постом и комментарий Оли Поляковой, которую певица обвинила в плагиате мелодии известного украинского композитора Мирослава Скорика, известной как "Свеча" и посвященной Геноциду украинцев через Голодомор.

"Привлечь меня в суд? На каком основании? Музыка принадлежит Мирославу Скорику, а авторский текст Александра Вратарева. Билозир к моей песне не имеет никакого отношения, это вообще просто тупой пиар. Во время войны… это какая-то дикость!" – написала под публикацией "Королева ночи".

Напомним, Билозир в соцсетях обвинила коллег в отсутствии "творческой фантазии и своего креативного мышления". Она добавила: "Война войной, а законы в Украине работают! Хотите получать письма счастья?"

