Полякова после жесткой критики объяснила, зачем дала интервью пропагандистке Собчак

Украинская певица Оля Полякова, которую раскритиковали за интервью с российской журналисткой Ксенией Собчак, объяснила, зачем согласилась на разговор с ней. Артистка заявила, что считает нужным доносить до россиян правду о войне.

Такой комментарий появился под ее постом в Facebook. Стоит добавить, что мнение украинцев по поводу встречи исполнительницы с пропагандисткой разделилось (чтобы посмотреть видео и фото, доскролльте до конца страницы).

Некоторые обвиняли певицу в том, что она сотрудничает с путинисткой с сомнительной репутацией, а некоторые утверждали, что нет смысла рассказывать праду людям, которые могут выкрутить ее по-своему.

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"Мое интервью вышло не нарезанным. Все, что я хотела донести до русскоязычного населения, я донесла. Это важно, чтобы они слышали правду", – написала звезда.

Отметим, что Собчак приехала во Францию, чтобы записать интервью с блогером Никой Белоцерковской, которая осудила войну и приютила в своем доме беженцев из Украины. Среди них оказалась и Оля Полякова с детьми, чем, по всей вероятности, и воспользовалась российская журналистка.

В большое интервью с Белоцерковской добавили и фрагмент разговора с певицей, где она рассказала о первом дне войны, переезде в безопасное место, а также опровергла миф о притеснениях русскоязычного населения.

Несмотря на желание донести до граждан страны-агрессорки правду о войне, многим украинцам не понравилось, что исполнительница сделала это через Собчак.

Поэтому певице начали писать гневные комментарии, в которых спрашивали, зачем она сотрудничает с пропагандистами, которые постоянно освещают информацию так, как это выгодно Кремлю.

"По моему мнению, это было бесполезно", "Как вообще с этими уродами можно говорить? Тошнит, когда наши люди с ними говорят", "Ну и для чего это интервью, если там ни разу не прозвучало слово война", "Как оно сидеть за одним столом с решисткой?" – говорится в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в том же интервью Полякова на собственном примере доказала журналистке, что в Украине не притесняют русскоязычное население. По словам артистки, у нее нет ни одной песни на украинском языке.