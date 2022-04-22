Полякова опровергла фейки о притеснениях русскоязычных в Украине

Украинская певица Оля Полякова опровергла фейки российской пропаганды о притеснениях русскоязычных людей в Украине, приведя себя в пример. По ее словам, до войны в репертуаре музыканта не было ни одной песни на украинском языке, что не помешало получить популярность.

Полякова подчеркнула, что все песни были полностью русскоязычными, но ей удавалось собирать стадионы в Украине. Об этом и многом другом певица рассказала известной российской телеведущей и журналистке Ксении Собчак в передаче "Осторожно: Собчак".

"Я два года назад собрала во Львове 35-тысячный стадион – на западной Украине. Это к разговорам о том, что во Львове нельзя было говорить на русском языке, что русский язык притесняли. Я абсолютно яркий пример, наполовину россиянка, с русской фамилией – Полякова, имела невероятно большую армию украинских поклонников", – отметила она.

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В то же время звезда не знает, будет ли петь после победы на русском языке, и продолжит ли свою карьеру вообще.

"Буду ли я петь на русском языке? Я не знаю... Сейчас люди, 40-миллионная страна, находятся в абсолютном понимании, что будет завтра. 11 миллионов уже уехало за границу. Кстати, они почему-то не едут в Россию. Они едут в Европу, бегут от войны... 24 числа я должна была быть на съемках "Голоса", у меня должен был тур, были планы... Буду ли петь я по-русски... А я вообще не знаю, буду ли я петь, будет ли кому-то нужно музыка, нужна ли будет моя профессия. Многие артисты, кто пошел в армию, кто чистит картофель, чтобы кормить терроборону, людей в бомбоубежищах", – добавила певица.

Полякова также призвала россиян не верить в пропаганду, которая называет трагедии в Украине фейками и искать правдивую информацию.

"Если люди начнут хоть немного задумываться о том, что это может быть правдой, начнут искать информацию. Кто ищет, тот ее найдет. Ее легко найти. Интернет огромен. Пока у вас есть YouTube, пока у вас есть возможность смотреть настоящую информацию, делайте это", – призвала певица.

Как сообщал OBOZREVATEL, Полякова на третьем благотворительном футбольном матче "Фенербахче" (Турция) – "Шахтер" исполнила Гимн Украины и несколько песен, чтобы взбодрить украинских зрителей. После громких аплодисментов и криков "Украина" звезда не смогла сдержать слез.