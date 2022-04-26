Полякова попросила Эрдогана открыть морской коридор и спасти людей из Мариуполя

Украинская певица Оля Полякова обратилась к президенту Турции Реджепу Эрдогану с призывом открыть морской коридор, чтобы спасти людей из Мариуполя. Знаменитость попросила воспользоваться влиянием на агрессора.

Соответствующее обращение прозвучало в эфире телеканала Freedom. Полякова напомнила, что на "Азовстали" находится около тысячи мирных жителей, пишет Интерфакс.

"Там находится много детей. Эти дети 61 день не видели солнца. Вы себе представляете 61 день люди сидят в подвалах? Я хочу обратиться к местному правительству и лично к Эрдогану для того чтобы он открыл морской коридор. Он может спасти жителей Мариуполя и его защитников", – заявила Полякова.

Видео дня

Обращение прозвучало после благотворительного футбольного матча Шахтера Рината Ахметова и турецкой Антальяспор.

Напомним, что Украина постоянно пытается добиться открытия гуманитарного коридора из Мариуполя, чтобы украинцы смогли эвакуироваться из заблокированной "Азовстали", однако Россия не соглашается.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Оля Полякова, которую раскритиковали за интервью с российской журналисткой Ксенией Собчак, объяснила, что согласилась на разговор с ней, так как считает нужным доносить до россиян правду о войне.