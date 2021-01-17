Полякова показала себя с 15-летней дочерью в купальниках спасительниц Малибу

Украинская певица Оля Полякова показала редкие кадры со своей 15-летней дочерью Машей. Звезда похвасталась солнечными снимками с семейного отдыха на Мальдивах.

На официальной странице в Instagram Полякова опубликовала кадры в купальнике и сравнила себя и Машу со спасительницами Малибу. На фото знаменитость с дочерью позировали в одинаковых красных купальниках, и похвастались стройными фигурами.

Под снимком Полякова призналась, что для них фотосессия – это "всегда стресс, всегда скандал".

"Спасительницы мальдиву в действии! Нам понравилось, а вам?" - подписала кадры звезда.

Пользователи сети засыпали Полякову комплиментами и отметили, как ее дочь Маша очень похожа на звездную маму.

"Мама родила просто копию себя", "Фигуры копия", "Ого какие красотки", "Обалденные девчонки", – писали фолловеры в Instagram.

А не так давно OBOZREVATEL сообщал о том, что Полякова показала на видео свой обновленный загородный дом. Звезда закончила строительство веранды.