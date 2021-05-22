Полякова открыла грудь в тесном топе с глубоким вырезом. Фото
Украинская певица Оля Полякова поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала яркий образ и соблазнительное декольте.
Также звезда показала стильный макияж в зеленой анималистичной расцветке. Соответствующее фото знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
Образ Поляковой дополняло массивное колье с леопардом, кольца, большие золотые браслеты и маникюр под цвет жакета. На фото певица прикрыла один глаз и высунула язык.
В посте артистка отметила, что этот лук она примерила для своего клипа "Взрослая Девочка", который уже скоро выйдет в сети.
"Ну, что, дорогие мои, ждем Премьеру? Вот и она – Взрослая Девочка! Пока что только образ, а уже скоро я представлю вам песню и клип! Это будет история, как всегда, о непростой, но интересной судьбе Ее Величества Женщины. В этот раз сюжет будет о том, что каждая из нас в круговороте дел и хлопот должна беречь свою внутреннюю девочку, заботиться о ней, баловать и регулярно выгуливать" – написала она.
Также Оля Полякова добавила, что это первый ее клип за последние полтора года.
"Воу, это круто", "Как всегда невероятная", "Вы красивая, я вас обожаю", "Ольга, вы прекрасны! Как впрочем и всегда", – ответили фолловеры Оли в комментариях.
OBOZREVATEL ранее писал:
Директор Поляковой раскрыл подробности отношений с артисткой и раскрыл ее секреты.
О фото Поляковой, когда ей было всего двадцать лет.
О дочери певицы, которая похвасталась стильным рокерским образом.