Полякова откровенно рассказала о сексуальной агрессии и пикантных предложениях после концертов

Украинская певица Оля Полякова призналась, что за шесть лет ее гастрольной деятельности ей ни разу не предлагали интимную связь после концерта.

По словам артистки, ее энергетика очень сильная, волевая и мужчины даже побаиваются и уважают звезду. Об этом она рассказала в программе "Kyiv LIVE" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Если я вижу серьезных мужчин, которые, наверно, по наглости своей могли бы что-то, то даже они у меня как зайки хороводы водят", – сказала Полякова.

По поводу сексуальной агрессии певица сообщила, что такого понятия у нее нет. Как рассказала знаменитость, она очень критичная к себе.

"Я, наверное, самый строгий критик и самый ужасный хейтер. Чтобы мне понравиться себе, то это очень редко происходит, я умею посмотреть на себя со стороны", – добавила артистка.

Коротко о знаменитости:

Оля Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Первый альбом под названием "Приходи ко мне" был анонсирован в апреле 2000 года в рамках презентации проекта "Продюсирование украинских исполнителей".

Через восемь лет вышел макси-сингл "Суперблондинка", который ознаменовал появление нового образа Оли Поляковой – Суперблондинки – и одноименной шоу программы.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, популярная певица Оля Полякова заявила, что украинские артисты едут в Россию не только за деньгами, но еще и за признанием. По словам звезды, в России селебрити более дружны между собой.