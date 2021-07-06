Полякова обратилась к Меладзе с вопросами о Крыме и Донбассе и назвала его Фигаро

Украинская певица Оля Полякова, после того как российский артист Валерий Меладзе назвал ее фриком, решила спросить у исполнителя об оккупации Крыма и агрессии России на Донбассе. Также знаменитость иронично назвала певца "благородным мужчиной, которого шокирует вид женщины в купальнике".

Полякова вспомнила конфликт с Константином Меладзе и Ани Лорак и поинтересовалась, почему продюсер может работать в Украине, а певица нет. Соответствующее видеообращение звезда опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Когда мы услышим от благородного грузина, мужчины, приехавшего в Украину выступать перед украинцами, которого шокирует вид женщины в купальнике, хоть что-нибудь об аннексии Крыма и агрессии России на Донбассе? Вас это никак не шокировало? Вы как-то давно очень размыто сказали, что кто-то разжег этот конфликт, а можно узнать кто? Вы уже определились за восемь лет? Возможно какой-нибудь фрик может себе позволить сказать, что искусство вне политики, но серьезный, благородный мужчина, который пафосно дает интервью для топовой журналистки, что он скажет?" – спросила Полякова.

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Кроме того, певица поинтересовалась у Меладзе, как ему удается "сидеть в жюри украинского отбора на "Евровидение" и одновременно в российском "Голосе", а также давать концерты и в РФ, и в Украине.

Знаменитость добавила, что на все эти вопросы Меладзе может ответить прямо на сцене фестиваля Atlas Weekend в Киеве, где он выступит 8 июля.

"Я вас спрашиваю: как же мне назвать вас, того, кто под видом сильного, мужественного, серьезного мужчины, который, как я понимаю, гражданин России, все эти годы не может найти в себе ни сил, ни мужества, ни благородства сказать, что он думает обо всем, что происходит в стране, в которой он жил и учился много лет и в которой он хочет давать концерты и зарабатывать деньги. Который не может признать, что харассмент был, а предпочитает защищать своего брата и себя, наверное, оскорблять других женщин, давая им какие-то названия. Как вас назвать – малодушным, лицемером, или как? Вот вы меня сравнили со своим коллегой Сергеем Зверевым. Ок, я сравниваю вас с более классическим, как вы, почти академическим персонажем, с Фигаро, который и здесь, и там, и вашим, и нашим, который только с виду такой большой, а на самом деле – не очень", – подытожила Полякова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Полякова рассказала о домогательствах со стороны Меладзе и записала видео в поддержку Ани Лорак. Она заявила, что верит Ани Лорак, а других представителей шоу-бизнеса призывает не молчать о таких ситуациях, а говорить о них открыто.