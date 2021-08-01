Полякова о скандале с братьями Меладзе: никогда не молчите, если вас обижают

Украинская певица Оля Полякова, после того как российский артист Валерий Меладзе назвал ее фриком, а та в свою очередь задала певцу несколько острых вопросов, в частности, о Крыме, высказалась об этом скандале. Она также рассказала, звонил ли ей продюсер Константин Меладзе после того, как звезда сообщила о сексуальных домогательствах с его стороны.

Так, по словам Поляковой, она всегда защитит себя и не будет стоят в стороне, говориться в программе "Світське життя". Она отметила, что "никогда не нужно молчать, если вас обижают"

"Почему это я должна не обращать внимания, когда человек захотел меня обесценить, захотел сказать: "Да она фрик, что-то там врет", – говорила артистка.

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Кроме того, Полякова заявила, что рада спокойно говорить правду, защищать свои права и не боятся последствий, как случилось с певицей Ани Лорак, после того, как та намекнула, что Константин Меладзе предлагал ей попасть в шоу-бизнес через интим.

"Это правда! И я имею право эту правду озвучить. Если бы это была неправда, они бы мне позвонили. Как это круто, что в нашей стране можем спокойно поговорить, что никакие Меладзе и, пожалуй, даже президент не может навредить, если правда звучит. Мне только жаль, что во всем мире поддерживают жертву. В Украине и на постсоветском пространстве – жертва всегда виновата. Это надо искоренять", – отметила Оля.

Коротко о знаменитости:

Оля Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Первый альбом под названием "Приходи ко мне" был анонсирован в апреле 2000 года в рамках презентации проекта "Продюсирование украинских исполнителей".

Через восемь лет вышел макси-сингл "Суперблондинка", который ознаменовал появление нового образа Оли Поляковой – Суперблондинки – и одноименной шоу программы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Оля Полякова эмоционально ответила хейтерам, которые заподозрили ее в пластике груди. Она показала фото, на котором запечатлена в изумрудном купальнике и соломенной шляпе.