Полякова ответила на хейт о ее груди: подумайте о наших детях и подростках

Украинская певица Оля Полякова эмоционально ответила хейтерам, которые заподозрили артистку в пластике груди. Она показала фото, на котором запечатлена в изумрудном купальнике и соломенной шляпе.

В своем Instagram Полякова возмутилась комментариями ее фоловеров, которые под предыдущем постом писали, что у нее ненатуральная грудь. Она резко ответила, что это не должно волновать незнакомых людей.

"Б*яха муха, да некоторые здесь о*ренели от безнаказанности. Какое вам дело до чужих с*сек, ног, ж*пы, морды, неужели людей оценивают только по внешности? Это же бред, когда в этом мире стало главнее иметь с*ськи, чем мозги, задницу, чем сострадание, губища, чем собственную позицию??? Какая вам разница, у кого из чего что сделано или не сделано. Неужели человек становится хуже, если вы находите у него физический изъян (на ваш вкус)? Вы понимаете, что внешность — это чистая вкусовщина?" — написала артистка.

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Также Полякова заявила, что ей надоело "лечить" хейтеров, которым "поможет только лоботомия".

"Я выдержу любой хейт и критику, но подумайте о наших детях и подростках. Вы же с*ка их тоже не жалеете, ведь самые бодишеймерские коменты исходят от женщин! Что надо иметь в башке, чтобы писать подростку ты жирная, страшная и тд. Что нужно иметь в голове и душе… Короче надоело вас лечить, некоторым поможет только лоботомия… А тем , кто умеет думать….думайте", – подытожила Полякова.

Отметим, что звезда отдыхает на вилле своей российской подруги Ники Белоцерковской, которая занимается блогерством и издательством. А вместе с ней ее дочки – старшая Маша и младшая Алиса.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, певица поделилась с поклонниками снимком, на котором засветила свою фигуру в откровенном купальнике. Артистка позировала на фоне моря в стильных аксессуаров.