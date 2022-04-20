Полякова расплакалась на матче 'Шахтера' в Стамбуле после возгласов об Украине

Украинская певица Оля Полякова на третьем благотворительном футбольном матче "Фенербахче" (Турция) – "Шахтер" исполнила Гимн Украины и несколько песен, чтобы подбодрить украинских зрителей. После громких аплодисментов и криков "Украина" звезда не смогла сдержать слез.

Действие состоялось 19 апреля на стадионе "Шюкрю Сараджоглу" в Стамбуле. Свою трогательную реакцию на поддержку поклонников футбола знаменитость опубликовала в Instagram-stories (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Перед матчем звезда исполнила украинский Гимн возле футболистов донецкого "Шахтера", вышедших на поле в белых футболках с фотографией четырехлетней девочки Алисы, которая все дни войны находится в бомбоубежище Мариуполя.

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Впоследствии артистка эмоционально исполнила еще одну композицию, однако уже на трибунах, ближе к зрителям. В конце растроганные украинцы начали хлопать и кричать "Украина", что в свою очередь вызвало слезы на глазах Поляковой.

"Украинцы, мы обязательно выстоим", – крикнула певица.

На матч знаменитость пришла в желто-голубом образе – брюках лимонного оттенка и оригинальной майке-платье. Ее волосы были уложены в аккуратные локоны, а на лице был яркий макияж.

Отметим, что главной целью благотворительных матчей "Шахтера" и концерта Оли Поляковой было привлечь внимание мира к геноциду в Украине. В частности, на этот раз спортсмены хотели показать через историю Алисы весь ужас войны.

"Страдания, боль, слезы, страх украинских детей вместо радости, смеха и веселья. Совместными усилиями мы должны вернуть мир в Украину. Алиса хочет вернуться домой. Так же как и миллионы украинских детей. И мы верим, что так и будет", – говорится в Instagram "Шахтера".

Как сообщал OBOZREVATEL, американский актер и сценарист Микки Рурк расплакался, комментируя войну в Украине. Лучший друг звезды Дмитрий – уроженец Хмельницкой области, поэтому Рурк тяжело переживает геноцид украинцев.