'Полностью отвечает своей фамилии'. Борис Барский эмоционально отреагировал на вопрос о предательнице Эвелине Бледанс

Украинский актер и режиссер Борис Барский, в свое время работавший вместе с Эвелиной Бледанс, которая отметилась многочисленными заявлениями в поддержку агрессивной политики Кремля в отношении Украины, высказал мнение относительно бешеного ура-патритизма бывшего коллеги. Как известно, Бледанс родилась и выросла в Крыму, часто бывала в Одессе.

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В интервью OBOZ.UA Борис Барский рассказал, что Бледанс никогда не работала в штате комик-трупы "Маски-шоу". Она была приглашенной актрисой и участвовала далеко не во всех работах коллектива.

"Почему поддержала российскую агрессию? Это у нее нужно спрашивать, – говорит Борис Барский. – Она не работала в нашем коллективе на постоянной основе, была приглашенной актрисой. В каких-то сериях "Маски-шоу" снималась, в каких – нет. И все это продолжалось достаточно недолго. Кстати, вы знаете, что наш театр попал в Книгу рекордов Украины по количеству работы в едином составе? Но Эвелины там нет. Что я могу сказать о ее ура-патриотизме? Она полностью отвечает своей фамилии – вот и все".

Эвелина Бледанс родилась и выросла в Ялте. Широкую популярность получила во время показа короткометражного сериала "Маски-шоу" в начале 1990-х. Впоследствии работала на российском телевидении. В 2015 году заявляла, что Крым якобы никогда не был украинским, аннексию полуострова приветствовала как возвращение в "родную гавань" РФ. В июле 2015 года Бледанс была внесена в базу "Миротворец". С января 2023 актриса находится под санкциями СНБО. В настоящее время артистка активно поддерживает российских военнослужащих: она неоднократно посещала военные госпитали и выступала перед оккупантами.

В первом браке актриса была замужем за коллегой по "Маски-шоу" Юрием Стецковским. В эфире программы российского пропагандиста Бориса Корчевникова она рассказывала, что звонила ему в Одессу в начале вторжения: "Он супер интеллигентный мужчина и никогда не будет вступать в какие-то дрязги. Но по его тону я поняла, что я "заблудившаяся овца", мол, ничего не понимаю и со мной разговаривать не о чем".

Год назад в интервью еще одному российскому изданию Бледанс, прославившейся благодаря роли медсестры в комик-трупе "Маски-шоу", призналась, что до сих пор выходит в этом образе на корпоративах: "За отдельные деньги я выхожу в образе медсестры и пою песни".

Ранее OBOZ.UA писал, что Бледанс призывает россиян воевать, но заявила, что своего сына на фронт не пустила бы.

Полное интервью с Борисом Барским читайте на OBOZ.UA в четверг, 13 марта.

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