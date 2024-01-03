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Российская ура-патриотка Эвелина Блёданс отреагировала на запрет посещать Украину: Крым мой!

Катерина Малай
Люди
2 минуты
1,6 т.
Российская ура-патриотка Эвелина Блёданс отреагировала на запрет посещать Украину: Крым мой!

Российская актриса Эвелина Блёданс родом из украинского временно оккупированного Крыма отреагировала на запрет въезда в Украину и выдала, что полуостров принадлежит ей. Мол, никто не запретит коллаборантке любоваться родными краями.

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В другие украинские города Блёданс ездить не собиралась. Об этом она заявила в новом интервью пропагандистам, где пренебрежительно высказалась о СНБО.

У артистки спросили, как она относится к тому, что уже второй раз внесена в "черные" списки Украины. Сначала ее наказали за одобрение оккупации Крыма, а в 2023 году – за выступление перед ранеными оккупантами в госпитале в Эйске.

Российская ура-патриотка Эвелина Блёданс отреагировала на запрет посещать Украину: Крым мой!

"Я в Украину и не собираюсь. Что за список вообще? Зачем их составляют? Кому-то нечем заняться? Что же касается Крыма, то Крым — мой! И навсегда останется моим. Как я могу не ездить туда, если это моя родина? Уникальные места, где есть все, и замечательные горы, и фантастическое море, и степь", – выдала россиянка.

Она призналась, что каждый год возвращается в Крым, где "подпитывается, словно из ручья, силой родных мест". Помимо этого Блёданс сказала, что считает своей родиной именно полуостров, а не Россию или Украину.

Напомним, что артистка поддерживает политику Кремля, направленную на уничтожение целостности, суверенитета и независимости Украины. Однажды она публично заявила, что "Крым никогда не был украинским".

Российская ура-патриотка Эвелина Блёданс отреагировала на запрет посещать Украину: Крым мой!

Блёданс призывает россиян воевать, но своего сына на фронт бы не пустила. Сейчас она слезно жалуется, что давно живущего в Израиле 29-летнего Николая могут призвать в местную армию.

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