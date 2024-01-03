Российская ура-патриотка Эвелина Блёданс отреагировала на запрет посещать Украину: Крым мой!

Российская актриса Эвелина Блёданс родом из украинского временно оккупированного Крыма отреагировала на запрет въезда в Украину и выдала, что полуостров принадлежит ей. Мол, никто не запретит коллаборантке любоваться родными краями.

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В другие украинские города Блёданс ездить не собиралась. Об этом она заявила в новом интервью пропагандистам, где пренебрежительно высказалась о СНБО.

У артистки спросили, как она относится к тому, что уже второй раз внесена в "черные" списки Украины. Сначала ее наказали за одобрение оккупации Крыма, а в 2023 году – за выступление перед ранеными оккупантами в госпитале в Эйске.

"Я в Украину и не собираюсь. Что за список вообще? Зачем их составляют? Кому-то нечем заняться? Что же касается Крыма, то Крым — мой! И навсегда останется моим. Как я могу не ездить туда, если это моя родина? Уникальные места, где есть все, и замечательные горы, и фантастическое море, и степь", – выдала россиянка.

Она призналась, что каждый год возвращается в Крым, где "подпитывается, словно из ручья, силой родных мест". Помимо этого Блёданс сказала, что считает своей родиной именно полуостров, а не Россию или Украину.

Напомним, что артистка поддерживает политику Кремля, направленную на уничтожение целостности, суверенитета и независимости Украины. Однажды она публично заявила, что "Крым никогда не был украинским".

Блёданс призывает россиян воевать, но своего сына на фронт бы не пустила. Сейчас она слезно жалуется, что давно живущего в Израиле 29-летнего Николая могут призвать в местную армию.

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