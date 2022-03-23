Полиция Екатеринбурга заставила снять плакаты в поддержку Меладзе, Галкина, Лободы и Дорна

22 марта в Екатеринбурге полиция приказала демонтировать плакаты в поддержку украинских и российских звезд, которые выступили против войны в Украине и были из-за этого запрещены в РФ. Черно-белые баннеры всего днем ранее, 21 марта, повесил владелец бара "Огонек" напротив собственного заведения.

Идейный вдохновитель перфоманса Евгений Кексин хотел показать, что творчество запретить невозможно. Однако правоохранительные органы, как пишет It’s My City, сочли такую акцию преступлением.

Председатель ТСЖ (Товарищество собственников жилья) Никита Редькин рассказал журналистам, что развешивание плакатов напротив "Огонька" было несогласованным. Сначала черно-белыми снимками Меладзе, Галкина, Лободы, Дорна, Монатика и многих других популярных артистов заинтересовалась администрация Октябрьского района, а затем и полиция.

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"Днем нам позвонили из администрации Октябрьского района и уточнили, кто автор данной акции и согласована ли она. Позднее вечером с баннером приехали разбираться сотрудники полиции, после чего сотрудники бара приняли решение о демонтаже баннера", – прокомментировал Редькин.

Владелец бара Евгений Кексин решил не спорить с законом и самостоятельно снять плакаты, чтобы "избежать провокаций".

Напомним, меньше чем за сутки снимки знаменитостей успели испортить вандалы. Хейтеры врагов Кремля начали рисовать на портретах мужской половой орган, куда традиционно весь мир посылает русский военный корабль.

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