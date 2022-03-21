Лобода, Меладзе, Галкин. В Екатеринбурге на улице повесили огромные портреты звезд, которые поддержали Украину

В Екатеринбурге напротив бара "Огонек" выставили на показ фото звезд, которые выступали против войны в Украине. Огромные черно-белые портреты музыкантов повесили прямо на заборе на территории ресторана. Артисты попали в "черный список" режима Путина из-за своей публичной позиции, поскольку они осуждают военные действия РФ в Украине.

Организатор акции поддержки и владелец ресторана Евгений Кексин объяснил изданию "It's My City", что это не политический перформанс, а способ поддержать знаменитостей. Он отметил, что портреты там долго не провесят, поскольку среди местных найдутся те, кому "творчество артистов не по душе". Так и случилось, приехал неизвестный мужчина и начал маркерами разрисовывать фото.

На заборе заметили фото музыкантов Веры Брежневой, Валерия Меладзе, Oxxxymiron, Ивана Дорна, Дмитрия Монатика, Бориса Гребенщикова и других. Также повесили портрет комика Максима Галкина.

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"Музыка в голове, ее нельзя запретить. Идя по улице, ты будешь петь песню Лободы или Гребенщикова. Политика здесь ни при чем. Это просто история о музыке", — объяснил автор портретов Евгений Кексин.

По словам очевидцев, к бару "Огонек" приехал мужчина и начал рисовать фото артистов черным маркером. Telegram-канал "Лентач" сообщает, что неизвестный сказал – ему не стыдно, но он скрыл лицо от камер.

Хейтер врагов Кремля начал рисовать на портретах мужской половой орган, куда традиционно весь мир посылает русский военный корабль.

Напомним, что 15 марта 22-м украинским и российским артистам запретили концерты в России из-за того, что они выступили против войны в Украине. Среди украинских музыкантов санкции применили к Ивану Дорну, Максу Барских, Наде Дорофеевой, Потапу и Насти Каменской, Светлане Лободе, Вере Брежневой, Монатику, Алексееву, а также группам "Океан Ельзи", "Один у каное" и "Нервы".

Ранее OBOZREVATEL писал, что российский певец Oxxxymiron дал концерт против войны в Украине. Реперу удалось собрать для украинцев 30 тысяч долларов.

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