Политика и страсть: 4 самых скандальных романа президентов со своими любовницами

Некоторые из знаменитых красавиц вошли в историю не только благодаря достижениям в кинематографе, моделинге, музыке и политике, но и из-за своих любовных связей с главами государств. Одни из таких тайных романов завершились трагически, а другие – переросли в большую любовь на годы.

Видео дня

Кто эти женщины, чьи имена засветились в громких секс-скандалах, и едва не привели к импичменту? Читайте в материале OBOZREVATEL.

Жюли Гайе

О тайных отношениях французской киноактрисы и кинопродюсера Жюли Гайе с Франсуа Олландом (24-й президент Франции) стало известно в 2014 году. Тогда наблюдательный репортер издания Closer заметил мотороллер Олланда у дома Гайе и опубликовал скандальную статью. После этого актриса подала на медиаиздание в суд, а глава государства лишь сказал, что имеет право на личную жизнь. Стоит отметить, что тогда он был женат на журналистке Валери Триервейлер.

Около года пара продолжала скрывать свои отношения, никак не комментируя слухи в печати. В 2015 году решили признаться, что встречаются, а в 2022 сыграли свадьбу.

Карла Бруни

Французская модель Карла Бруни в начале 90-х уже сотрудничала с такими гигантами моды, как Versace, Yves Saint Laurent и Dior. А в начале 2000-х смогла реализовать себя как певица: ее сольный альбом "Quelqu'un m'a dit" (2002) стал невероятно популярным. Было продано более 1,2 миллиона копий во Франции и 800 000 за границей.

В 2007 году на званом ужине знаменитость встретила Николя Саркози (23-й президент Франции). Мужчина был так очарован эрудированностью, голосом и красотой Бруни, что начал с ней тайно встречаться. На тот момент он был официально женат. Данная новость имела громкую огласку во французских и мировых СМИ. Когда скандал начал утихать, Николя развелся, и в 2008 году узаконил отношения с новой избранницей.

Моника Левински

Американская активистка, писательница, модельер и бывшая стажер Белого дома Моника Левински имела романтические отношения с 42-м президентом США Биллом Клинтоном. В 1998 году знакомая Моники обнародовала записи разговоров между любовниками, после чего Клинтону угрожал импичмент.

Долила масла в огонь Левински, которая принесла в суд свое синее платье со следами биологического материала обвиняемого. В конце концов, большинство членов Конгресса проголосовали за оправдание главы Белого дома. Он остался на должности до конца срока (до 2001 года). Интересно и то, что Хиллари Клинтон, жена Билла Клинтона, публично поддерживала его, чтобы поскорее свернуть скандальную историю.

А как сложилась судьба любовницы? Она в своих интервью журналистам призналась, что сожалеет о досадной ошибке. Спустя какое-то время написала автобиографию, открыла бизнес по производству аксессуаров и стала активисткой, борющейся с кибербулингом.

Мэрилин Монро

Американская киноактриса, модель, певица и кинопродюсер Мэрилин Монро имела роман с 35-м президентом США Джоном Кеннеди. Это в тот период, когда он был женат на Жаклин Кеннеди. Будущие любовники познакомились в 1961 году, а через несколько месяцев начали вместе ходить на светские вечеринки, званые ужины и концерты.

Одним из самых ярких моментов в этих отношениях стало выступление Мэрилин на юбилее главы Белого дома, где она поздравила его известной песней "Happy Birthday, Mr. President!". Знаменитость настолько восхищалась Джоном, что надеялась стать его женой. Не суждено.

Позже Мэрилин была разочарована неоправданными ожиданиями. Она начала принимать запрещенные препараты, чтобы облегчить душевную боль. 5 августа 1962 года ее тело было найдено в номере гостиницы. Официальная причина – самоубийство. Однако до сих пор не утихают дискуссии о том, что ее могли ликвидировать. Ведь знаменитость "слишком много знала". Год спустя не стало и Кеннеди. Президент был убит выстрелом из винтовки, когда он вместе со своей женой Жаклин ехал в президентском кортеже по Элм-Стрит.

Ранее OBOZREVATEL писал о звездных красавцах, избравших спутниц старше себя.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!