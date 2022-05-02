Полина Логунова впервые назвала причину развода с Дмитрием Ступкой

Экс-супруга украинского актера Дмитрия Ступки – блогер и стилист Полина Логунова сделала откровенное признание об их отношениях. Девушка назвала причину расставания и рассказала, на какой стадии бракоразводный процесс.

По ее словам в программе "Зірковий шлях", развод уже на "финишной прямой". Бывшая пара ждет подписания документов о расторжении брака. На вопрос ведущей о том, почему Логунова и Ступка разъехались, блогер ответила, что не может назвать истинных причин. В первую очередь, потому что у них подрастает общая дочь, которая не должна думать об отце плохо.

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Стилист подчеркнула, что несмотря на внутренние обиды бывший муж тоже будет о ней говорить "или хорошо, или ничего".

"Давайте как-то по-американски сделаем. Не знаю. Не сошлись характерами. Есть такая причина развода. Что-то вроде такого", – сказала Логунова.

Также она добавила, что к такому исходу событий шло уже некоторое время.

"В какой-то момент мы просто поняли, что отдельно нам будет лучше", – добавила экс-супруга Ступки.

Логунова рассказала, что разъехалась с супругом в январе. Дочери, которая осталась с матерью, это объяснили честно.

"Мы сказали, что такое бывает. На сегодняшний день нам лучше быть отдельно. Мы очень быстро разошлись и у меня очень быстро начались новые отношения", – добавила блогер и резюмировала, что они разошлись мирно, как и разделили имущество. В частности, мебель и автомобили, которые покупали по отдельности.

Как писал OBOZREVATEL, Дмитрий Ступка и Полина Логунова разводятся после пяти лет брака. Они поженились в 2016 году. В 2017-м у пары родилась дочь Богдана. Позже в сети появились слухи о том, что стилист выходит замуж.