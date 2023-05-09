Покорили миллионы зрителей! Как изменились самые знаменитые голливудские близнецы с 90-х годов. Фото тогда и сейчас

Талантливые дети всегда восторгают публику. А если их двое и они еще и одинаковые – то это гарантированный успех. На своем примере это доказала не одна пара знаменитых голливудских близнецов 90-х годов. Фильмы с их участием становились хитами, а юные кинозвезды получали мировую славу. Однако, как часто это бывает, с приходом взросления уходили популярность и востребованность.

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OBOZREVATEL предлагает вспомнить известных близнецов, которые прославились больше 30-ти лет назад, и посмотреть, как они изменились за это время. Некоторым из них, несмотря на ряд трудностей, все же удалось разрушить стереотип о том, что дети-актеры не достигают успехов во взрослом возрасте.

Эшли и Мэри-Кейт Олсен

Вряд ли здесь есть те, кто не смотрел комедию "Двое: Я и моя тень". Очаровательные сестрички завоевали зрительские сердца своей талантливой игрой. На самом деле, их актерская карьера началась с популярного сериала "Три на три". Их называли самыми состоятельными детьми в американском кинематографе: к тринадцати годам они стали миллионерами. Повзрослев, девушки продолжили сниматься в подростковых фильмах. Последней их общей работой стали съемки в киноленте "Мгновения Нью-Йорка" (2004). В июне этого года близняшкам исполнится по 36 лет. Сейчас они оставили киноиндустрию и переквалифицировались на моду – сестры Олсен успешные дизайнеры.

Коул и Дилан Спроус

Близнецы стали очень популярны после сериала "Всё тип-топ, или Жизнь Зака и Коди", в котором они исполнили главные роли. Однако это было уже в 2000-х. До этого обаятельные и харизматичные мальчики по очереди играли Бена Геллера, сына Роса, в культовом сериале "Друзья", а также в комедии 1999 года с Адамом Сэндлером "Большой папа". Сейчас парни вместе не снимаются, зато достигают вершин в кино по отдельности. Коул снимался в сериале "Ривердэйл" и драме "В метре друг от друга", а Дилан – в фильме "После". Актерам по 30 лет.

Луиза и Лиза Бернс

Эти сестренки изрядно напугали зрителей в 1980 году, когда появились в хорроре по роману Стивена Кинга "Сияние". Девочки отлично справились со своими ролями, но актрисами так и не стали. Ужастик стал их первой и последней работой. Известно, что Луиза работает микробиологом, а Лиза изучала в университете литературу.

Дилан и Блейк Туоми-Уилхоит

Эти близнецы были просто очаровательными в популярном сериале "Три на три", где они сыграли Алекса и Ники. Однако на этом актерская карьера братьев закончилась. Однако полностью из кино Туоми-Уилхоити не ушли. Дилан сейчас работает звукооформителем, воссоздающим звуки для фильмов. Ему даже приходилось работать в сериале "Игра престолов". А Блейк стал известным звукорежиссером.

Тиффани и Кристл Матарас

"Одинокая белая женщина" (1992), "Детсадовский полицейский" (1990), "Трудный ребёнок 2" (1991) – это далеко не полный список проектов, в которых появлялись маленькие Тиффани и Кристл. Однако последняя комедия принесла им наибольшую популярность. Близняшки, которые вечно пытались кому-то что-то продать, полюбились публике, но это не помогла девочкам прославиться в будущем. Их карьера была яркой, но очень короткой. Сейчас сестры ведут непубличный образ жизни и только изредка дают о себе знать в соцсетях.

Ранее OBOZREVATEL писал, как изменились дети-актеры из популярных фильмов 90-х. В подборку попали Элисон Портер, исполнившая главную роль в культовой "Кудряшке Сью", Майкл Оливер из фильма "Трудный ребенок" и другие. Подробнее – в нашем материале.

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