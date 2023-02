Названы победители Грэмми-2023: Бейонсе побила рекорд премии

В ночь на 6 февраля в Лос-Анджелесе состоялась 65-я церемония награждения музыкальной премии "Грэмми-2023". Певица Бейонсе получила 4 награды и побила рекорд, поскольку в ее коллекции собралось уже 32 золотых громофона.

Такое количество наград на "Грэмми" еще не получал ни один исполнитель. OBOZREVATEL решил рассказать, кого этой ночью наградили в самых престижных номинациях (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Альбом года – "Harry's House", Гарри Стайлз

Запись года – "About Damn Time", Лиззо

Лучший новый исполнитель – Самара Джой

Песня года – "Just Like That", Бонни Рейт

Лучшее сольное поп-исполнение - "Easy On Me", Адель

Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой - "Unholy", Сэм Смит и Ким Петрас

Лучший традиционный вокальный поп-альбом – "Higher", Майкл Бубле

Лучший вокальный поп-альбом – "Harry's House", Гарри Стайлз

Лучшая танцевальная запись - "Break My Soul", Бейонсе

Лучший танцевальный/электронный альбом – "Renaissance", Бейонсе

Лучшее исполнение R&B – Бейонсе

Лучшее традиционное R&B выступление – "Plastic Off The Sofa", Бейонсе

Лучший латиноамериканский рок или альтернативный альбом – "MOTOMAMI", Розалия

Лучшее музыкальное видео - "All Too Well: The Short Film", Тейлор Свифт

Лучший прогрессивный R&B-альбом – "Gemini Rights", Стив Лэйси

Лучший рэп-альбом – "Mr. Morale & The Big Steppers", Кендрик Ламар

Лучший рок-альбом – "Patient Number 9", Оззи Осборн

Лучший фольк-альбом – "Revealer", Мэдисон Каннингем

Лучшая кантри-песня – "Til You Can't", Коуди Джонсон

Лучший комедийный альбом – The Closer, Дэйв Шаппелл

Ранее OBOZREVATEL писал, что в номинации "Лучшее музыкальное видео" могла победить украинка Таня Муиньо. Она претендовала на победу благодаря клипу на песню As it Was Гарри Стайлза.

