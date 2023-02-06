Названы победители Грэмми-2023: Бейонсе побила рекорд премии
В ночь на 6 февраля в Лос-Анджелесе состоялась 65-я церемония награждения музыкальной премии "Грэмми-2023". Певица Бейонсе получила 4 награды и побила рекорд, поскольку в ее коллекции собралось уже 32 золотых громофона.
Такое количество наград на "Грэмми" еще не получал ни один исполнитель. OBOZREVATEL решил рассказать, кого этой ночью наградили в самых престижных номинациях (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Альбом года – "Harry's House", Гарри Стайлз
Запись года – "About Damn Time", Лиззо
Лучший новый исполнитель – Самара Джой
Песня года – "Just Like That", Бонни Рейт
Лучшее сольное поп-исполнение - "Easy On Me", Адель
Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой - "Unholy", Сэм Смит и Ким Петрас
Лучший традиционный вокальный поп-альбом – "Higher", Майкл Бубле
Лучший вокальный поп-альбом – "Harry's House", Гарри Стайлз
Лучшая танцевальная запись - "Break My Soul", Бейонсе
Лучший танцевальный/электронный альбом – "Renaissance", Бейонсе
Лучшее исполнение R&B – Бейонсе
Лучшее традиционное R&B выступление – "Plastic Off The Sofa", Бейонсе
Лучший латиноамериканский рок или альтернативный альбом – "MOTOMAMI", Розалия
Лучшее музыкальное видео - "All Too Well: The Short Film", Тейлор Свифт
Лучший прогрессивный R&B-альбом – "Gemini Rights", Стив Лэйси
Лучший рэп-альбом – "Mr. Morale & The Big Steppers", Кендрик Ламар
Лучший рок-альбом – "Patient Number 9", Оззи Осборн
Лучший фольк-альбом – "Revealer", Мэдисон Каннингем
Лучшая кантри-песня – "Til You Can't", Коуди Джонсон
Лучший комедийный альбом – The Closer, Дэйв Шаппелл
Ранее OBOZREVATEL писал, что в номинации "Лучшее музыкальное видео" могла победить украинка Таня Муиньо. Она претендовала на победу благодаря клипу на песню As it Was Гарри Стайлза.
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