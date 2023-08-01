Покинул Турцию и воспитывает троих детей: как сейчас выглядит актер, сыгравший султана в сериале "Роксолана". Фото

Звезда известного телесериала "Великолепный век" Халит Эргенч в 2023 году переехал жить в Великобританию. Вместе с женой, актрисой Бергюзар Корель и детьми они уже поселились в Лондоне и успели приобрести дом.

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О переезде семьи Эргенча сообщило издание Сumhuriyet. Пара актеров не собирается завершать кинокарьеру и будет дальше сниматься в турецком кино.

В жизни Эргенч совсем не такой, как его экранный персонаж. У него нет гарема с подданными и сердце его принадлежит только одной женщине. OBOZREVATEL рассказывает, как сложилась судьба секс-символа "Великолепного века".

Эргенч родился в творческой семье, его отец был известным в Турции актером. С детства одаренный мальчик писал стихи и музыку. Впрочем, после школы он поступил в судостроительный университет, а затем изучал оперное пение в консерватории. Там Халит захотел стать актером.

В скорее он сыграл главную роль в сериале "Тысяча и одна ночь" и завоевал любовь всей Турции. На съемочной площадке Халит влюбился в актрису Бергюзар Корель, которая играла Шахерезаду, но тогда был женат. Влюбленные не смогли утолить страсть служебного романа, поэтому артист развелся и женился во второй раз. Новая жена решила поставить точку на кинокарьере и посвятила себя семье. Эргенч, напротив, стал больше сниматься.

Безумная популярность сериала "Великолепный век" в 2011 году стала настоящим испытанием для семьи Эргенч. Когда актер был на съемках картины, его жена родила сына Али.

На протяжении пяти лет съемок сериала маленький сын почти всегда видел отца в образе султана Сулеймана с бородой. Когда Халит выбрил бороду, то сын не узнал папу.

Бергюзар ревновала Халита к актрисе Мерьем Узерли, которая в сериале была супругой султана. Женщина однажды пришла на работу к любимому и увидела, как муж целуется с Узерли в кадре. Она выбежала в слезах со съемочной площадки, но семья смогла пережить сложности.

Один из самых оплачиваемых актеров Турции после окончания съемок "Великолепного века" взял небольшую паузу в карьере. Эргенч часто путешествует с тремя детьми и любимой. В соцсетях актер не активен, в отличие от его жены. Бергюзар демонстрирует кадры семейного досуга вместе с мужем.

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