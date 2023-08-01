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Покинул Турцию и воспитывает троих детей: как сейчас выглядит актер, сыгравший султана в сериале "Роксолана". Фото

Яна Сончковская
Шоу Oboz
3 минуты
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Актеры переехали из Турции

Звезда известного телесериала "Великолепный век" Халит Эргенч в 2023 году переехал жить в Великобританию. Вместе с женой, актрисой Бергюзар Корель и детьми они уже поселились в Лондоне и успели приобрести дом.

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О переезде семьи Эргенча сообщило издание Сumhuriyet. Пара актеров не собирается завершать кинокарьеру и будет дальше сниматься в турецком кино.

В жизни Эргенч совсем не такой, как его экранный персонаж. У него нет гарема с подданными и сердце его принадлежит только одной женщине. OBOZREVATEL рассказывает, как сложилась судьба секс-символа "Великолепного века".

Отец Эргенча тоже был актером

Эргенч родился в творческой семье, его отец был известным в Турции актером. С детства одаренный мальчик писал стихи и музыку. Впрочем, после школы он поступил в судостроительный университет, а затем изучал оперное пение в консерватории. Там Халит захотел стать актером.

В скорее он сыграл главную роль в сериале "Тысяча и одна ночь" и завоевал любовь всей Турции. На съемочной площадке Халит влюбился в актрису Бергюзар Корель, которая играла Шахерезаду, но тогда был женат. Влюбленные не смогли утолить страсть служебного романа, поэтому артист развелся и женился во второй раз. Новая жена решила поставить точку на кинокарьере и посвятила себя семье. Эргенч, напротив, стал больше сниматься.

Эргенч воспитывает с женой троих детей

Безумная популярность сериала "Великолепный век" в 2011 году стала настоящим испытанием для семьи Эргенч. Когда актер был на съемках картины, его жена родила сына Али.

Халит Эргенч и Мерьем Узерли были главными героями

На протяжении пяти лет съемок сериала маленький сын почти всегда видел отца в образе султана Сулеймана с бородой. Когда Халит выбрил бороду, то сын не узнал папу.

Бергюзар Корель публикует фото с мужем

Бергюзар ревновала Халита к актрисе Мерьем Узерли, которая в сериале была супругой султана. Женщина однажды пришла на работу к любимому и увидела, как муж целуется с Узерли в кадре. Она выбежала в слезах со съемочной площадки, но семья смогла пережить сложности.

Халит Эргенч на отдыхе с женой

Один из самых оплачиваемых актеров Турции после окончания съемок "Великолепного века" взял небольшую паузу в карьере. Эргенч часто путешествует с тремя детьми и любимой. В соцсетях актер не активен, в отличие от его жены. Бергюзар демонстрирует кадры семейного досуга вместе с мужем.

Халит Эргенч проводит время с детьми
Халит Эргенч имеет троих детей

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