'Пока что так'. Актриса Дарья Легейда объяснила, почему имеет разные фамилии в паспорте и свидетельстве о браке с известным актером

Жена популярного актера Дмитрия Совы, известная украинская актриса Дарья Легейда, призналась, что в свидетельстве о браке и паспорте у нее разные фамилии.

Об этом актриса рассказала интервью OBOZ.UA. Актриса объяснила, почему она не сменила фамилию в паспорте.

"В свидетельстве о браке у меня двойная фамилия – Легейда-Сова, – говорит актриса. – Но такой документ – единственный. По причине начала полномасштабной войны я не успела подать документы, чтобы изменить данные в паспорте и других документах. Поэтому пока так".

Звездные актеры познакомились на съемочной площадке в октябре 2020 года. Их отношения развивались очень быстро, почти сразу влюбленные поселились вместе. Через десять месяцев поженились. Признание в любви было простым и домашним, но одновременно оригинальным. "Это произошло на кухне, кажется, мы приехали после какого-то мероприятия, – вспоминал Дмитрий в одном из интервью. – Я подошел к Даше и сказал: "Извини, но я не могу больше терпеть". Она спрашивает: мол, что такое? Я говорю: "Выходи за меня". Дмитрий Сова и Даша Легейда сыграли свадьбу в последних числах лета 2021 года на берегу Днепра.

Полное интервью с Дарьей Легейдой читайте на OBOZ.UA в воскресенье, 5 мая.

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