Пока бабушка молчит, а брат и отец позорятся. Внучка Софии Ротару поддержала Украину в войне с Россией

Внучка молчащей о войне украинской певицы Софии Ротару – Соня Евдокименко – поддержала Украину и украинский народ во время войны с Россией. Она призвала свою аудиторию помогать, нанимать и принимать украинцев.

Соответствующий пост Евдокименко опубликовала на личной странице в Instagram. Она сопроводила свое обращение хэштегом #StandWithUkraine.

"40 дней войны. Миллионы столкнулись с абсолютным и настоящим злом. И все же душа находит силу в вере, истине, любви и молитве. За это время весь мир почувствовал и соединился с украинской душой. То, что независимо, наполнено любовью и изобилием", – написала она.

Евдокименко призвала свое "интернациональное сообщество" принять меры и поддержать Украину.

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"Делайте пожертвования, отправляйте гуманитарные грузы, присоединяйтесь к акции протеста в вашем городе, принимайте украинцев, нанимайте украинцев, будьте в курсе событий из надежных источников, станьте волонтером или помогайте профессионально", – подытожила Соня Евдокименко.

Стоит напомнить, что в начале прошлого месяца стало известно, что отец Сони Евдокименко вместе с ее братом пытались сбежать из Украины, однако у них не получилось, поскольку были задержаны на украинско-молдавской границе в городе Могилев. Вероятнее всего мужчины пытались сбежать за границу, поскольку не хотели попасть под мобилизацию и защищать нашу страну.

Что касается бабушки Сони Евдокименко – Софии Ротару – то знаменитость до сих пор не прокомментировала ситуацию в родной стране. Ее директор объясняет это тем, что артистка является аполитичной и старается избегать разговоров на эти темы.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что сын и внук Софии Ротару, бежавшие от мобилизации в Украине, заплатили "проводнику" по $2 тысячи. В Молдову двое мужчин призывного возраста хотели попасть на надувной лодке.

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