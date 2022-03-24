Директор Ротару объяснил, почему певица молчит о войне, и напомнил о подставе от ее сына с флагом Украины

Директор украинской певицы Софии Ротару Сергей Лавров объяснил, почему она до сих пор не прокомментировала ситуацию в родной стране. По его словам, артистка является аполитичной и старается избегать разговоров на эти темы.

В комментарии kp.ru Лавров добавил, что давно не общался с Ротару. Он также вспомнил ситуацию, когда на границе с Молдавией задержали сына певицы Руслана Евдокименко и внука Анатолия при попытке бегства из Украины. Сама Ротару в последний раз была активной в соцсетях 28 февраля. Тогда она написала, что находится в Киеве и молится за мир.

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"София Михайловна всегда была аполитична, старалась избегать разговоров на эти темы. Она – народная артистка СССР и одинаково хорошо относилась ко всем бывшим союзным республикам", – заявил Лавров.

Директор Ротару вспомнил историю, как несколько лет назад она "получила огромный урок после того, как сын подставил ее с украинским флагом".

"В 2014 году у Ротару был запланирован большой гастрольный тур по России. И ее сын Руслан Евдокименко опубликовал в соцсетях фотографию матери с желто-голубым флагом, подписав "Слава Украине!". Разразился грандиозный скандал, все кричали, что Ротару предала нашу страну, и гастроли пришлось отменить", – напомнил Лавров.

Мужчина заявил, что давно не общался с певицей и даже боится ей звонить, "поэтому не в курсе последних событий". Вероятно, это из-за ситуации, которая произошла в начале марта на украинско-молдавской границе. Тогда задержали мужчин, пытавшихся незаконно бежать в Молдавию от всеобщей мобилизации в стране. Среди них оказались также 51-летний сын и 27-летний внук Ротару, которым запрещено покидать Украину из-за призывного возраста.

Впрочем, внук певицы Анатолий Евдокименко на днях в честь своего 28-го дня рождения вышел на связь в соцсетях, опубликовав кадр из очередной фотосессии. Он никак не прокомментировал последние события.

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