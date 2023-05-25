Пойдут по стопам мам? Как выглядят дети самых красивых супермоделей, которые свели с ума миллионы мужчин. Фото

Многим детям всемирно известных супермоделей удалось унаследовать черты своих звездных мам. Уже в юном возрасте наследники знаменитых манекенщиц поражают своей красотой.

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Нетрудно предположить, что, повзрослев, они будут сводить с ума фанатов, как это делают их мамы. OBOZREVATEL решил показать, как выглядят дети популярных моделей (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Алессандра Амбросио

Бразильская супермодель, наиболее известная как ангел Victoria's Secret, родила 24 августа 2008 года. Дочь звезда назвала Анной и сейчас ей уже 14 лет. Школьница может похвастаться пухлыми губами, стройной фигурой и каштановыми волосами, как у мамы.

Кэндис Сванепол

Южноафриканская супермодель, попавшая в 2012 году в список десяти самых высокооплачиваемых моделей журнала "Форбс", воспитывает двух белокурых, как и она сама, сыновей. Уже сейчас маленькие мальчики влюбляют пользователей сети в себя большими глазами и выразительной внешностью.

Жизель Бюдхен

Другая бразильская модель и ангел Victoria's Secret родила сына в 2009-м году, а дочь в 2012-м. Если сын унаследовал черты своего отца-футболиста Тома Брэдли, то дочь растет копией мамы.

Синди Кроуфорд

20-летняя дочь известной американской модели пошла по стопам своей звездной матери. На фото они выглядят как сестры. У них очень схожие черты лица, телосложение и стиль. Уже сейчас юная модель покоряет подиумы и сотрудничает с известными брендами.

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