Джон Траволта, Леонардо Ди Каприо, Том Круз и другие: как изменились актеры Голливуда, которых считали самыми красивыми. Фото

Несмотря на то, что вкусы у всех индивидуальны, герои нашей подборки украли больше женских сердец, чем кто-либо другой. В начале своей актерской карьеры на них мало кто обращал внимание, но с годами они доказали, что имеют не только талант, а и невероятную привлекательность.

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OBOZREVATEL покажет, как сейчас выглядят актеры, которые сводили с ума всех девушек 20-30 лет назад. Стоит признать, что они и сейчас вызывают восторг у женщин (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

1. Джейсон Пристли

Американо-канадский актер прославился исполнением роли Брендона Уолша в сериале "Беверли-Хиллз, 90210", а также ролью Ричарда Фитцпатрика в сериале "Зовите меня Фитцем". Сейчас голливудской звезде 53 года.

2. Мэтт Диллон

Американская звезда кино и телевидения дебютировал на большом экране в фильме "Через край". Вскоре он завоевал статус "кумира подростков" благодаря ролям в "Мой телохранитель", "Маленькие прелестницы", "Бойцовая рыбка". Сейчас знаменитости 58 лет.

3. Антонио Бандерас

Дебют популярного испанского актера Антонио Бандераса на большом экране состоялся в 1982 году. Его первый гонорар за "Лабиринт страстей" составил около 100 000 песет. После чего звезда продолжил сниматься в большом количестве испанских фильмов разного масштаба. 10 августа 2023 года секс-символу исполнится 63 года.

4. Джон Траволта

Американский актер впервые прославился в 1970-х годах после участия в кассовых картинах "Лихорадка субботнего вечера" и "Бриолин". В 1980 его карьера пошла на спад, но фильм "Криминальное чтиво" превратил Джона в настоящую знаменитость. Сейчас селебрити 68 лет.

5. Леонардо Ди Каприо

Ныне заядлый холостяк Ди Каприо начал полноценную актерскую карьеру в конце 1980-х. Лео получил признание в начале 1990-х, благодаря ролям в драмах "Жизнь этого парня" и "Что гложет Гилберта Грейпа". Тогда актеру было меньше 20, сейчас знаменитости – 48.

6. Дольф Лунгрен

Американский киноактер стал известным в 1985 году благодаря роли советского боксера Ивана Драго в четвертой части фильма "Рокки". За свою карьеру звезда снялся более чем в 50 фильмах, самые известные среди них – "Разборки в маленьком Токио", "Универсальный солдат", "Властелины вселенной", "Дерево Джошуа". Сейчас Лунгрену 65 лет.

7. Том Круз

Дебютом американца стала роль в фильме "Бесконечная любовь". А вот свою первую главную роль, которая принесла ему известность, Круз получил в 1983 году в фильме "Рискованный бизнес". Тому 3 июля 2023 года исполнится 61 год.

8. Пирс Броснан

Ирландский актер и продюсер стал знаменитым благодаря роли Джеймса Бонда. После этого его начали активнее приглашать на съемки. Он также известен работами "Миссис Даутфайр", "Пик Дант", "У зеркала два лица", "Марс атакует!", "Афера Томаса Крауна". Сейчас артисту 69 лет.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что не все актеры захотели связать свою жизнь со съемками, некоторые из них изменили профессию. Актриса Мара Уилсон, известна ролью в ленте "Матильда", сейчас позиционирует себя как писательница, а Лукас Бабин работает прокурором округа Тайлер, штат Техас.

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