Похудевшая 'любовница' Путина впервые за долгое время появилась на публике. Фото и видео

Олимпийская чемпионка Афин-2004 по художественной гимнастике Алина Кабаева, которую называют любовницей президента России Владимира Путина, впервые за долгое время появилась на публике в стильном образе. Для выхода в свет она выбрала красное платье и дополнила лук аксессуарами.

Такой аутфит Кабаева продемонстрировала в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1". Подробней о том, как выглядела 38-летняя Алина – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Олимпийская чемпионка появилась на публике в красном платье, с лаконичными серьгами с жемчугом и обручальным кольцом. Также она сделала легкий дневной макияж и аккуратную прическу, собрав волосы в хвост.

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Пользователи сети оценили образ Кабаевой. Многие отметили, что не узнали спортсменку.

"Я даже Кабаеву не узнала, лицо изменилось заметно", "Она похудела", "Только по голосу ее узнала", "Пластика меняет внешность", – пишут люди.

Стоит отметить, что в 2013 году президент России Владимир Путин объявил о разводе с женой и в прессе с новыми силами заговорили о романе главы РФ и гимнастки Алины Кабаевой. Масла в огонь добавило то, что на Олимпиаде в Сочи папарацци заметили обручальное кольцо на пальце Кабевой. Вскоре его заметили и на пальце Путина.

К слову, свадьба Путина и Кабаевой пока так и не получила официального подтверждения, и гимнастка до сих пор носит титул "первой любовницы" России.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в российских СМИ появилась информация о том, что олимпийская чемпионка Афин-2004 по художественной гимнастике Алина Кабаева родила двойню.