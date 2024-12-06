Похудела почти вдвое: как выглядит сейчас певица Лиззо, которая весила 140 кг. Фото до и после

Американская певица и рэпер Лиззо в последнее время начала поражать фанатов изменением своих форм и веса. Раньше она весила 140 кг, но благодаря дефициту калорий и силовым нагрузкам ей удалось быстро похудеть.

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Однако не все верят в то, что показывает артистка у себя в Instagram и многие подозревают ее в приеме препарата "Оземпик", влияющего на метаболизм. 36-летняя Лиззо опровергает обвинения.

Так, на Хэллоуин она надела костюм в виде упаковки таблеток, визуально напоминающий "Оземпик", но знаменитость назвала его Lizzo. Таким образом певица потролила хейтеров и в очередной раз подчеркнула, что не принимает препарат с "удивительным" результатом.

Недавно на ее странице в TikTok также появлялся пост, где артистка "взорвалась" из-за того, что ее работу над собой не ценят и все еще обвиняют в приеме "Оземпика". "Когда после 5 месяцев тренировок и дефицита калорий ты наконец-то получаешь желанные обвинения", – написала она.

Ранее OBOZ.UA писал, что Лиззо неожиданно заявила, что прерывает публичную деятельность, ведь "не нужна миру". Она не выдержала давления от травли и лжи. Знаменитость заявила, что чувствует себя козлом отпущения. Мол, осуждение в обществе ее персона вызывает из-за избыточного веса.

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