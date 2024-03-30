'Миру я не нужна': певица Lizzo заявила, что заканчивает карьеру и поразила причиной такого решения

Известная американская певица и репер Lizzo неожиданно заявила, что прерывает публичную деятельность, ведь "не нужна миру". Артистка, которая построила успешную карьеру, имеет миллионы фанатов и престижные награды, не выдержала давления.

По ее словам, причина такого решения кроется в усталости от травли и лжи. Эта новость стала неожиданностью для слушателей звезды, ведь до этого Lizzo не комплексовала, часто публиковала в Instgaram фото в откровенных вещах и эпатировала на сцене.

"Я устала мириться с тем, что все до меня докапываются в жизни и в интернете. Все, чего я хочу, — писать музыку, делать людей счастливыми, а мир – немного лучше того, каким он мне видится. Но я начинаю думать, что миру я не нужна. Я постоянно противостою лжи, которую говорят обо мне ради влияния и просмотров", – написала певица.

Она заявила, что чувствует себя козлом отпущения. Мол, осуждение в обществе ее персона вызывает из-за избыточного веса.

"Мой характер критикуют люди, которые меня не знают и не уважают мое имя. Я на это не подписывалась. Я ухожу", – закончила звезда.

Пост Lizzo вызвал ажиотаж. Более 600 тысяч человек лайкнули откровения артистки, а почти 50 тысяч – прокомментировали.

Возможно, на этот шаг звезду столкнулись судебные разбирательства с бывшими членами ее команды. В прошлом году танцовщицы обвинили начальницу в приставаниях, создании на рабочем месте токсичной среды и принуждению к непристойным вещам.

Также подписчики предположили, что исполнительница просто привлекает внимание перед каким-то важным музыкальным событием.

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