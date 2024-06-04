Похожий на Путина украинский актер, сыгравший его роль, ответил, боится ли ассоциаций с диктатором и конца кинокарьеры

Украинский актер Дмитрий Олейник, сыгравший роль диктатора Владимира Путина в фильме "Будинок "Слово", признался, что сходство с российским вождем его не пугает. Более того, артист считает комплиментом, когда ему рассказывают об ощущении отвращения, которое вызвал образ украинца на экране.

Свое частичное визуальное сходство с Путиным Олейник признает, однако не волнуется, что станет актером одной роли. Об этом он рассказал в интервью Алине Доротюк.

"Актёрская профессия такова, что многие актеры, мне кажется, мечтают о каких-то очень существенных ролях, имеющих много экранного времени, даже если они отрицательные. Мне очень нравятся отрицательные герои в фильмах. Сомневаюсь, что голливудские актеры, когда играют отрицательных персонажей, боятся, что люди начнут сравнивать их", – предположил артист.

Он также подчеркнул, что во время съемок не было цели полностью скопировать поведение молодого диктатора. Однако визуальное сходство загримированного Олейника с диктатором сыграло непоследнюю роль в восприятии зрителями персонажа.

Украинец предполагает, что после премьеры фильма он может ассоциироваться с Путиным, но не боится этого.

"Я не волнуюсь по этому поводу, потому что, во-первых, пока нет никаких приглашений, а во-вторых, откровенно говоря, в разрезе того, что происходит в целом, это последнее, о чем я думаю. Я не боюсь, потому что я немного снимался за все время, у меня нет жажды сниматься в кино. Я считаю себя довольно реализованным актером в театре", – добавил Олейник.

Актер назвал свои карьерные амбиции "мелкими" по сравнению с ситуацией в стране, а также подчеркнул, что его наибольший страх – получить плохие новости от друзей на передовой.

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