Похож на Брэда Питта в молодости: Анджелина Джоли впервые за долгое время вышла в свет с родным сыном Ноксом. Фото

Американская актриса Анджелина Джоли впервые за долгое время появилась на публичном мероприятии в сопровождении родного сына Нокса. 16-летний парень поразил общественность сходством со своим звездным отцом Брэдом Питтом в молодости.

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Как сообщает Daily Mail, родственники посетили церемонию вручения премии Governors Awards 2024. Они уверенно позировали перед камерами в стильных аутфитах.

Нокс Джоли-Питт вышел на красную дорожку в сдержанном костюме. Он предпочел классический черный смокинг, который гармонично скомбинировал с контрастной белой рубашкой и бабочкой.

Со своей стороны Анджелина Джоли предпочла более оригинальный образ. Она предстала перед публикой в элегантном платье без рукавов необычного фасона. Верхняя часть наряда актрисы была изготовлена из мерцающего золотого бисера, которая удачно соединилась с двухслойной юбкой с завышенной талией. Звезда дополнила лук массивным ожерельем и бриллиантовыми серьгами.

Несмотря на то, что 16-летний Нокс редко посещает публичные мероприятия с Анджелиной Джоли, он уверенно чувствовал себя на красной дорожке. Юноша поддержал звездную маму на торжественном событии и позировал перед камерами, держа знаменитость под руку.

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