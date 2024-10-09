Брук Шилдс вышла в свет со старшей дочерью, которая очень похожа на маму. Фото

Американская актриса и супермодель Брук Шилдс появилась на красной дорожке премии "Glamour Women of the Year" в сопровождении старшей дочери Роуэн Фрэнсис Хенчи, очень похожей на звездную маму. Они уверенно позировали перед камерами, показывая яркие образы.

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Девичий дуэт вышел в люди в мерцающих приталенных платьях, что удачно подчеркнули их фигуры, сообщает People. Знаменитость с наследницей создали идеально сбалансированные аутфиты, скомбинировав эффектный наряд и более сдержанный макияж.

Для торжественного мероприятия Брук Шилдс выбрала для себя золотое платье с пайетками, имевшее выразительный акцент на талии. Знаменитость не перегружала образ аксессуарами, надев элегантный браслет, массивное кольцо и наручные часы. Актриса накрутила пряди и предпочла боковой пробор, чтобы прическа была более объемной. Макияж звезды был исполнен в нюдовых оттенках. Она не экспериментировала с цветами, а лишь подчеркнула взгляд коричневыми тенями, а на губы нанесла глянцевую помаду.

Роуэн Фрэнсис Хенчи вышла на публику в не менее интересном аутфите. Девушка оделась в элегантное белое платье, украшенное мерцающими цветами серебряного цвета. Дочь актрисы придала интересный акцент внешнему виду с помощью стильного клатча, а из аксессуаров выбрала нежный браслет, бусы и серьги. Роуэн предпочла прическу с едва волнистыми прядями, а в ее макияже преобладали нюдовые цвета.

Что известно о премии

Известный журнал Glamour каждую осень проводит премию "Women of the Year". В ходе торжественного мероприятия проходит награждение успешных женщин, которые стали любимцами публики и получили наибольшую популярность.

В этом году заветные статуэтки получили: гимнастка Суниса Ли, актриса Тараджи Хенсон, актриса Сидни Суини, активистки Хэдли Дюваль и Кейтлин Джошуа, модель Памела Андерсон, актриса Мэгги Бейрд, бизнесвумен Тина Ноулз, теннисистка Серена Уильямс.

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