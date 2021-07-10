Пограничники заявили, что Моргенштерн не пересекал границу с Украиной
После того, как скандальный российский рэпер и блогер Моргенштерн (Алишер Валеев) посетил Украину вместе со своей невестой несмотря на запрет, в Государственной пограничной службе прокомментировали эту информацию. Представители заявили, артист не пересекал границу с Украиной.
Представитель ГПСУ Андрей Демченко добавил, что не может подтвердить или опровергнуть факт пребывания Моргенштерна в Украине, так как информацию о пересечении границы третьими лицами запрещено разглашать, говориться в издании УП.
"Я не советовал бы воспринимать слова и видео отдельных фигур, где они говорят о пребывании в Украине как свершившийся факт, что они находятся на территории Украины", – говорил Демченко.
Также Демченко отметил, что пограничники выполняют все предоставленные им полномочия при пропуске граждан через государственную границу.
К слову, Моргенштерн планировал концерты в Украине на июнь 2021: 3 июня в Киеве, 4 июня – в Харькове, а 6 июня – в Запорожье.
Как сообщал OBOZREVATEL :
ранее, Моргенштерн нанял адвоката, чтобы "добиться справедливости" в Украине. По словам юриста Евгения Пронина, артиста внесли в список СБУ без оснований, поскольку "в Крыму он не был и политических взглядов не озвучивал".
Окружной административный суд Киева открыл производство по иску российского рэпера Моргенштерна в Службу безопасности о внесении его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Это дело будет рассматриваться по правилам упрощенного искового производства без уведомления участников.