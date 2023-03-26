''Пограничники его узнали'': жена Киевстонера рассказала, как рэпер после вторжения выехал за границу

Популярный украинский рэпер и блогер Альберт Васильев, более известный публике как Киевстонер, который долгие годы сотрудничал с РФ, в частности с музыкантом Бастой, сейчас с семьей проживает в США. В Америку он выехал уже после полномасштабного вторжения. Как звезде удалось пересечь границу, рассказала его супруга Алина Боул.

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По словам девушки, у ее мужа нет украинского паспорта – он гражданин Соединенных Штатов. Об этом Алина рассказала в интервью Анне Олицкой для ее одноименного YouTube-канала.

Так, из Украины Киевстонеру с женой и маленьким сыном было выехать не трудно, хотя пограничники все же пытались оставить украинца на родине.

"Его пограничники узнали, начали искать украинский паспорт в вещах и говорить: "Если мы найдем, вы никуда не поедете". Я говорю: "Не найдете вы ничего". У нас малой плачет, холодно, зима, а они держат на этих границах, ну смысл?! В итоге нормально мы выехали, законно, по американскому паспорту. Альберт – не гражданин Украины, поэтому у них не было никаких оснований задерживать его в стране", – высказалась Боул.

А вот комментировать бывшие связи Киевстонера с Россией и непосредственно Бастой, который поддерживает путинский режим и террористическую войну в Украине, жена рэпера не стала. Сказала, что об этом нужно спрашивать у самого Альберта. Впрочем, как заверила Алина, ее спутник активно помогает ВСУ и всем украинцам, которые пострадали от российской агрессии.

"Всем чем может, чем он может быть полезен, он помогает. У нас не про то, чтобы каждый свой донат, то, что ты сделал выставлять, чтобы получить всеобщее одобрение. Я считаю, что это неправильно. Мы с личного кармана помогаем военным, очень много вещей своих продавали. Альберт очень много денег перевел ВСУ, тем деткам, которые остались без родителей, кто пострадал. Просто нет смысла кричать об этом в Instagram, чтобы тебе сказали: "А, а вот тут ты молодец". Кто знает, тот знает. Кто благодарен, тот благодарен. Бог все видит", – прокомментировала Алина.

Как писал OBOZREVATEL, в США сейчас находится еще один известный украинец – хореограф Влад Яма. Недавно вокруг него разгорелся скандал. Танцор снялся на пляже солнечного Майами в образе спасателя Малибу, объявив благотворительный аукцион на помощь ВСУ. Пользователей сети такой контент на странице знаменитости во время войны не на шутку разозлил. Они рекомендовали Яме сменить фотографию на более подходящую, а также интересовались, не собирается ли тот возвращаться в Украину. Хореограф им ответил. Подробности – в нашем материале.

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