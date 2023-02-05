Влад Яма отреагировал на хейт из-за своих скандальных фото с пляжа Майами

Известный украинский хореограф и судья танцевальных телепроектов Влад Яма, который еще в начале полномасштабного вторжения уехал с семьей в США, прокомментировал недавний скандал вокруг своих фото с отдыха. Танцор снялся на пляже солнечного Майами в образе спасателя Малибу, объявив благотворительный аукцион на помощь ВСУ.

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Пользователей сети такой контент на странице знаменитости во время кровавой и террористической войны не на шутку разозлил. Пользователи рекомендовали Яме сменить фотографию на более подходящую, а также интересовались, не собирается ли тот возвращаться в Украину. Хореограф решил ответить хейтерам в InstaStories.

"Каждый имеет право на свое мнение, но я не вижу смысла кому-то что-то доказывать, есть дела важнее", – прокомментировал недовольство своих соотечественников Яма.

Решила вступиться за хореографа и его супруга Лилия. В комментариях под публикацией она обратилась к хейтерам: "Никто не вправе осуждать право выбора каждого из нас! Не судите, чтобы и вас не судили. Никто не знает обстоятельств каждого".

Напомним, под постом с фотографией, которая вызвала возмущение, написано, что подписчики Ямы могут приобрести особые лоты, часть средств от которых танцор передаст на нужды Вооруженных сил Украины. Однако даже это не спасло знаменитость от критики фолловеров. Под снимком возмущенные поклонники спрашивают, почему он до сих пор живет в США и удивляются неуместному фотоконтенту в военное время. Подробности – в нашем материале.

Как писал OBOZREVATEL ранее, солист группы TVORCHI, которая победила в Нацотборе на Евровидение-2023, нигериец Джеффри Кенни разговаривает на английском. В связи с этим в адрес исполнителя посыпался хейт от некоторых украинцев, которые считают, что представлять Украину на международном вокальном конкурсе не может человек, незнающий родного языка. Артист ответил критикам.

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