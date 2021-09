Погибла семья участника 'Голос країни': чем известен Богдан Муха. Фото и видео

В городе Коростень, Житомирская область, отравилась грибами вся семья участника "Голоса країни" Богдана Мухи. Погибли мама, бабушка и тетя артиста.

Певец трогательно попрощался с мамой, написав для нее последние слова в своем Instagram в день ее смерти. OBOZREVATEL рассказал, что известно о 28-летнем певце и его семье (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Ты показала мне, что на самом деле важно, и на сколько я по своим делам, в саморазвитии, в амбициях, в музыке забыл о главных и простых вещах. Переосмысление. Друзья, не удаляю Instagram только из уважения к моей аудитории, буду редко, но по делу. Люблю тебя такой, какая ты есть ", – написал парень.

Богдан стал участником музыкального шоу "Голос страны-11" с песней "Show must go on" и повернул к себе все 4 красла звездных судей. Парень долго не колеблясь, выбрал команду Олега Винника.

Артист уверенно дошел до четверти финала, однако затем ему пришлось покинуть сцену. Последней песней на проекте для него стала "Bohemian Rhapsody".

Еще с детства парень полюбил рок-музыку и даже играл на скрипке. По словам участника, пока на концертах его одноклассники пели школьные песни, он в свои 8 уже исполнял хиты Фредди Меркьюри.

Богдан работал в Житомирской областной филармонии имени Святослава Рихтера, а позже даже создал группу "Муха на стене" со своим другом. Музыканты и сейчас дают концерты в небольших клубах и активно занимаются написанием новых песен.

Нередко Муха проводит онлайн-трансляции, где поет для своей аудитории. Бывало, артист выступал под открытым небом, ставя перед собой чехол для гитары.

После трагической новости о смерти матери, певец сразу приехал в Коростень, но не смог попасть в квартиру. Вызвав спасателей, было обнаружено еще два тела родных женщин Богдана.

В полиции считают, что смерть наступила из-за отравления бледной поганкой, однако следствие еще продолжается.

Соседка погибших рассказала, что родственницы Богдана не ходили сами собирать грибы. Их якобы угостил знакомый, но после трагедии его не видели.

Медики отметили, что первые симптомы отравления могут проявиться не сразу, а тошнота, рвота и спазмы на время могут прекратиться.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Богдан рассказал, что ему говорили бабушка и тетя перед смертью.