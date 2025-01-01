'Поехали из России и помолодели на 10 лет': Галкин и Пугачева показали, как встречали 2025 год

Российский юморист Максим Галкин, выехавший из России и поддерживающий украинский народ в кровавой войне, показал, как отпраздновал Новый год с женой Аллой Пугачевой. Супруги решили не встречать 2025 год в семейном кругу, а отправились в ресторан.

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В Instagram Максим Галкин показал, как наслаждается отдыхом с женой. В кадре они танцевали вместе перед елкой.

Пара для празднования выбрала полностью черные образы. Максим Галкин надел смокинг, но разбавили имидж белая рубашка и белая подошва кроссовок. Однако Алла Пугачева была в черном наряде, полностью покрытом пайетками. Ее объемную укладку украшал большой бант.

"С Новым годом", – лаконично поздравил подписчиков юморист.

В комментариях также поздравили пару с праздником и засыпали комплиментами.

"Классные. С Новым годом вашу прекрасную семью! Всего самого доброго и светлого в новом году!"

"Уехали из России и помолодели на 10 лет".

"Вы как 20 лет назад зажигаете".

"Без Пугачевой и Галкина первое января не ощущается".

"Она просто королева".

Ранее OBOZ.UA писал, Галкин очаровал сеть новогодним фото Аллы Пугачевой. Артистка позировала на фото вместе с младшей дочерью Елизаветой, которой осенью исполнилось 11 лет.

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