Российский актер, не брезгующий ролями пропагандистов в кино, Юрий Борисов стал одним из номинантов кинопремии "Готем 2024" (Gotham Awards 2024). Он сразится за возможность получить звание лучшего актера второго плана за фильм "Анора", показывающий жизнь, по классике, влиятельных россиян в странах Запада.

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Интересно, что эта лента получила Золотую пальмовую ветвь Каннского фестиваля и награду "за прорыв" кинофестиваля в Саванне, а теперь будет соревноваться за лучшую роль в Gotham Awards 2024. Список номинантов опубликовало издание Deadline.

Вместе с россиянином за победу в номинации "Лучший актер второго плана" соревнуются:

Киран Калкин ("Настоящая боль"),

Дэниел Дедвайлер ("Урок фортепиано"),

Бригитт Ланди-Пейн ("Я видела телевизионное сияние"),

Наташа Лайонн ("Его три дочери"),

Кларенс Маклин ("Пой, пой"),

Кэти О'Брайан ("Любовь, ложь и кровопролитие"),

Гай Пирс ("Бруталист"),

Адам Пирсон ("Другой человек"),

Брайан Тайри Генри ("Огонь внутри").

В общей сложности "Анора" получила четыре номинации "Готема 2024". Среди них: "Лучший фильм", "Лучшая режиссура", "Великолепная мужская роль" и "Великолепная мужская роль второго плана". Кроме Борисова, в съемках кинокартины "Анора" приняли участие еще несколько россиян – 22-летний Марк Эйдельштейн, 40-летняя Дарья Екамасова, а также 60-летний Алексей Серебряков.

Российский актер пытается влиться в голливудскую "тусовку", снимаясь в их фильмах и встречаясь со знаменитостями. Так, в сентябре он общался с Анджелиной Джоли, открыто поддерживающей Украину в войне с РФ.

Джоли, представлявшая на Международном кинофестивале в Торонто (TIIF) новый фильм "Мария", "застали" рядом с Борисовым. Собеседники мило общались и улыбались друг другу.

Напомним, в 2020 году Юрий Борисов сыграл главную роль в биографическом фильме "Калашников". Тогда артист признался – не обращает внимания на то, будет ли фильм, в котором он сыграет, пропагандистским. Артисту важнее, чтобы его персонаж был интересен. Подробности – в нашем материале.

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