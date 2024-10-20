Лайма Вайкуле обратилась к россиянам и открыла им глаза на будущее РФ: путинисты обматерили ее

Латвийская певица Лайма Вайкуле, которая строила карьеру в России, но осудила войну и поддержала украинцев, попыталась "достучаться" до россиян. Она рассказала, что их ожидает в будущем, если террористическое вторжение РФ будет продолжаться. Но попытки снова оказались тщетными – ее обругали путинисты.

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Певица прежде всего обратила внимание на то, что на россиян давит власть, которая не заботится о своей репутации и лжет. Она в интервью "Дождю" поделилась собственным русофобным мнением, но его не разделили путинисты.

"На вас давят, я понимаю, но у каждого человека есть репутация. Вот когда-нибудь в жизни вы видели, чтобы я соврала? А разве я когда-нибудь кому-нибудь желала плохого? Я хочу вам сказать, что то, что сейчас происходит, это ненормально, вы не можете верить в то, что нападение на Украину – это из-за НАТО или потому, что иначе бы украинцы напали бы на вас. Это неправда", – сказала Лайма Вайкуле.

Она считает, что в будущем россияне станут черствыми, а последствия войны придется разгребать всем, даже тем, кто не поддерживает диктатора Владимира Путина.

"Поверьте мне, не теряйте сопереживания, не становитесь черствыми, не думайте, что любая драка может закончиться только тем, что пострадал один человек, как правило, страдают оба. Но поймите, что война – это плохо, поэтому будем работать над любовью", будем работать над собой и не потеряем вот это сопереживание друг к другу", – призвала артистка.

В российских пабликах у путинистов началась истерика. Они, как всегда, обматерили и послали артистку, ведь ее мнение не совпадает с пропагандой.

"Кто такая, что бы мне слушать? Она певица средних данных с акцентом, а считает себя ломом, наверное".

"Пошла вон, мр*зь. Что-то ты сопереживаешь только одной стороне".

"Господи, отвали уже от нас... Задолбала с обращениями. Живи своей жизнью".

"Не будем с тобой работать над любовью!"

В частности, она добавила, что быть "не в войне" и зацикливаться только на личных проблемах россиянам не получится. Поэтому последствия полномасштабного вторжения РФ ощутят даже те, кто "не голосовал за Путина".

Ранее OBOZ.UA писал, что Лайма Вайкуле неожиданно спела на украинском языке. Она открыто поддерживает Вооруженные силы Украины и пытается избегать русского языка в выступлениях, переводя треки в основном на латышский.

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