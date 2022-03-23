Подруги Кабаевой умоляют ее убедить Путина прекратить войну — СМИ

Друзья российской гимнастки Алины Кабаевой, которая является вероятной гражданской женой президента РФ Владимира Путина, призвали ее остановить войну в Украине. Они подчеркивают, что спортсменка тесно общается с российским диктатором и оказывает влияние на него.

Об этом пишет американское издание Page Six со ссылкой на инсайдеров. Подруги сообщили, что Кабаева живет в Швейцарии, если она не приедет в ближайшее время в Москву и не выскажет свою позицию по поводу войны — ей грозит депортация.

"Подруги Алины умоляют ее прилететь к Путину и убедить его прекратить войну. Кажется, он никого не слушает, но, может быть, послушает ее", — пишет Page Six.

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Друзья добавили, что Путин оцеплен слоями безопасности, поэтому Кабаева говорит, что не знает, сможет ли добраться до него. Если гражданская супруга президента РФ это сделает, то не сможет выехать потом обратно за границу с детьми.

Граждане Украины, России и Беларуси обратились в Швейцарскую Конфедерацию с петицией под названием "Свяжите Еву Браун с ее фюрером", сравнивая Кабаеву со спутницей немецкого диктатора Гитлера. Более 50 тысяч человек подписали обращение к правительству, чтобы олимпийскую чемпионку выслать из страны.

Отношения 38-летней Кабаевой и 69-летнего Путина официально не подтверждены, но ранее зарубежные СМИ сообщали, что у спортсменки есть четверо детей от президента РФ. Отмечалось, что они живут в нейтральной стране.

Напомним, что Кабаева считается второй супругой Путина. От первого брака у президента РФ осталось двое дочерей. Он развелся в 2014 году. Дети вспоминали, что мама часто плакала из-за папы, поскольку его всегда не было дома.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Кабаева стала любовницей Путина. Об отношениях президента РФ и российской спортсменки стало известно в 2006 году.

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